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Yılda binlerce dolar ödüyorlar: Elon Musk’ın gittiği kulübün detayları ortaya çıktı

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk'ın New York'ta gittiği ve sadece üyelere açık kulüp Zero Bond'un içine ABD medyası girdi... Yılda binlerce dolar ödenen ve sadece ünlülerin, siyasetçilerin ve iş insanlarının kabul edildiği kulübün detaylarını Business Insider paylaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:44 - 03 Aralık 2021 Güncellenme:
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Yılda binlerce dolar ödüyorlar: Elon Musk’ın gittiği kulübün detayları ortaya çıktı

2020 yılının Ekim ayında New York’ta açılan “üyelere özel kulüp” Zero Bond’un içine ABD medyası girdi…

ABD’nin önde gelen platformlarından Business Insider, aralarında Kim Kardashian, Elon Musk ve Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt gibi isimlerin de sık sık ziyaret ettiği kulüpte çekilen fotoğraflar yayınlandı.

Musk’ın da üye olduğu öne sürülen mekanda bar da var.

Üyelik fiyatlarının 3 bin dolardan başladığı ve 1000 dolar da tek seferlik ücret alınan mekanın özellikle dünyaca ünlü isimler, siyasetçiler ve iş insanları arasında bir hayli popüler olduğu açıklandı.

Elon Musk ve Kim Kardashian gibi isimlerin de bu kulübe üye oldukları öne sürüldü.

İçerisinde bar, dinlenme alanı, kütüphane, çalışma alanı gibi bölümlerin olduğu mekanın yöneticisi Will Makris, “Biz iş dünyasının her kademesinden insanların buraya gelmesini istiyoruz. Burada her türlü geçmişten ve milletten insan var” dedi.

Mekanda dinlenme alanının yanı sıra çalışma alanı da bulunuyor.

Makris, “Normalde bir araya gelemeyecek insanlar burada tanışıyorlar” yorumunu yaptı. 28 yaşın altındaki gençlere indirimli fiyatlarla üyelik verildiğini aktaran yetkililer, “Eğer 45 yaşın üzerindeyseniz daha yüksek bir rakam ödemeniz gerekiyor. Tek seferlik 5 bin dolar ve yıllık 4 bin dolar ödemelisiniz” dedi.

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