Talimatlı krediyle medya düzeni

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in “Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz” ifadesi, mayıs başından bugüne dek yayımladığı dokuz videonun özeti oldu.

Peker, her hafta çıkar ortaklıklarıyla iç içe girmiş siyaset, ticaret, mafya ve medya ilişkilerinde ayrı sayfalar açtı. Kimi eskiydi bu sayfaların ama açan Peker olduğu için önemi fazlaydı.

Onun ifşaatını her pazar bekleyen milyonlarca kişinin halinde umutsuz bir yan da var. Hep daha heyecanlısını bekleye bekleye kanıksamak. Peker'in anlattığı yolsuzluk ve kriminal olayları denetlemesi, iddia ettiği suçları soruşturması gereken kurumlar hareketsiz. “Başı derde sokmadan” seyretmek ise konforlu. Bu döngü kırılmadıkça şikayet edilen hiçbir şey değişemez.

YİNE Mİ TİCARİ SIR

Peker'in son videoda anlattığı Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na geçişi, üç yıl önceki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Peker'e göre 750, Oda TV'ye göre 700, t24'e göre 675 milyon dolar olan kredi tutarının 2 yıl ödemesiz 10 yıllık olduğu yazılmıştı. Bu krediyle ilgili olarak geri ödeme yapılıp yapılmadığı sorusu günceldir ve önemlidir. Çünkü o operasyon, gazeteciliğin “taammüden öldürülmesiydi” gibiydi.

CHP'li Ali Haydar Hakverdi, konuya ilişkin sorusunu banka yönetiminin “sır” diye yanıtladığını dün açıkladı. Diğer yandan Peker, kamu bankası olduğunu söylese de Ziraat Bankası'nın hisseleri epeydir Hazine'de değil, Türkiye Varlık Fonu A.Ş'de. TVF'nin yönetim kurulu başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Krediyi kullandıran önceki genel müdür Hüseyin Aydın'ın Şubat 2019'da bir iş örgütü (BalkanTürk) toplantısındaki sözleri de şurada dursun:

“Türkiye'de 500 milyon doları IMF'den borç alıp dört sene iktidarda kalınıyordu. Ben 700 milyon dolarla kredi yapıyorsam bu, ülkenin ve Ziraat Bankası'nın gücüdür. Paramız vardı, verdik. Teminatlarımızı da aldık. Adam bir tek medya işi yapmıyor. Petrol var, gaz var, bir sürü şey var. Teminatlarından hepsini de alıyor olacağız. Kimsenin bir sıkıntısı olmasın. İlgili medya grubu, Türkiye'nin çok saygın özel bankalarıyla da çalışıyor. Türkiye'de ticaret yapıyorsanız biriyle de birkaçıyla da çalışmanız gerekiyor.”

Peker'in kahve şirketi

Peker, son videosunda, seçim zamanı vatandaşa paket halinde dağıtılan “Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi” adlı kahvenin kendisinden alındığını açıkladı. Muhtemelen AKP'lilere atfen, “Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun” dedi ya.

Şirketi bulup, ilgili bilgileri Ticaret Sicili'nden derledim.

– Şirketin adı: TBKM Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 16 Aralık 2013'te Bilun Çolak tarafından 10 bin TL sermaye ile kuruluyor. Ana sözleşmede her türlü gıda maddelerini almak satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, tesis kurmak diye uzun bir amaç/konu listesi var.

– Çolak, 1 Temmuz 2014'te hissesinin yarısını, yani 5 bin TL'lik kısmını Sedat Peker'e devrediyor. 22 Temmuz 2014 tarihli Ticaret Sicil'de yayımlanan kararla şirket, iki ortaklı hale geliyor.

– Haziran 2015'e gelindiğinde iki ortak, yani Bilun Çolak ile Sedat Peker 5'er bin TL'lik hisselerini, Sezgin Yavaş'a devrederek ortaklıktan ayrılıyor. Karar 26 Haziran 2015 tarihli sicilde yayımlanıyor.

– Şirketin tek ortağı haline gelen Sezgin Yavaş da Aralık 2018'de hisselerini Emre Saltan'a devrediyor.

Sözün özü, sicil kayıtlarına göre halihazırda TBKM Gıda şirketinin sahibi Emre Saltan görünüyor. (Not: TBKM de Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi Muhabbet'in kısaltması olmalı.)

İSKİ ihalesinde iptal mi?

İSKİ'nin 21/b usulüyle yaptığı ihaleyi bu köşede duyurdum. Meğer “Avrupa 6. Bölge” başlıklı bu ihaleyle yakın günlerde, bir de yine benzer nitelikli “Asya Bölgesi 9. Kısım” için ihale yapılmış.

“Bunu niye yazmadınız?” diye sormuş okur. Bilsem yazardım. Yüzlerce defa 21/b usulünün halka ilan edilmediğini, kişisel gayretlerle bilgilere ulaşıldığını bu köşede dile getirdim. Okurum, Asya Bölgesi ihalesinde de rekabetin sağlanmadığını ifade ediyor. 4 firmanın teklif verdiğini, 2'sinin geçerli sayıldığını, indirimin de 4 civarında olduğunu belirtiyor.

Henüz doğrulatamamakla birlikte her iki İSKİ ihalesinin de rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle iptal yolunda olduğunu duydum. Kesinleştirince paylaşacağım. Ama belki daha önce yetkililer açıklama yapar.