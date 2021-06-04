Savurganlık

Bu yazıyı tarihe not düşmek için yazıyorum. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 1972 yılında radyo ve televizyon yayınları daha iyi izlensin ve ileride Çamlıca anten ormanına dönmesin diye büyük bir kule inşa ettirmeye karar verir. İnşaatı, kule yapımında uzmanlaşmış İnşaat Yüksek Mühendisi Naci Endem üstlenir. 1972 yılının Mart ayında başlayan yapım 1976'da tamamlanır. “TRT Çamlıca Verici İstasyonu” adıyla da bilinen kulenin boyu 166 metredir. Kule Büyük Çamlıca Tepesi denizden 268 metre yüksek bir düzlükte konumlandırılmıştır. Sahibi TRT'dir. Bu kulenin yakınına, yapımı 6 yıl süren ve Mayıs 2019'da resmen açılan Büyük Çamlıca Camisi inşa edilmiştir. Kulenin 148 metrelik bölümü konik betonarme, geri kalanı çelik karkastır. Kulenin üzerinde bir “döner lokanta” yapılmaya başlanmış ancak tamamlanmamıştır. Uzun yıllar hizmet veren kule, geçen hafta sonu açılışı yapılan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi devreye gireceği için 25 Kasım 2020'de çatır çatır yıkılmıştır.

BÜYÜKÇEKMECE TELEVİZYON KULESİ

Uzmanlara göre, yeterince yüksekten yapılsa bile, tek noktadan çıkan TV yayımları İstanbul'un her yerinden net olarak izlenemiyormuş. Çünkü yatay yayılan sinyaller, yüksek binalara ve diğer doğal yüksekliklere çarpıyormuş. Bu sorunu çözmek ve Çamlca'da oluşan anten kirliliğine son vermek için Büyükçekmece'de, Çamlıca'dan yapılabilecek yayınları da yansıtacak ikinci bir anten kulesi inşa edilmesine karar verilir. Bu kuleyi de Naci Endem ve Boğaziçi Üniversitesi'nde daha sonra rektörlük yapmış olan inşaat mühendisliği profesörü Semih Tezcan projelendirir. Endem Kulesi diye bilinen bu yapıyı Endem İnşaat A.Ş., Büyükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği 204 rakımlı bir tepenin üstündeki arsada konumlandırır. 1998 yılında inşasına başlanan Türkiye'nin ilk TV kulesi 2003 yılında kullanıma hazır hale gelir. 55 milyon dolara malolan bu kule 230 metre yüksekliğindedir. İçinde konferans salonu, üstünde döner restoran ve seyir terası bulunan kule yapıldığından beri âtıl olarak durmaktadır.

KÜÇÜK ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ

Görkemli yatırımlar için her zaman bol parası olan devletimiz, sanki ilk defa düşünülmüş gibi “Çamlıca'daki anten kirliliğine son vermek” gerekçesiyle 2011'de proje çalışmalarına başlar. Halbuki bu konu 20 yıldır gündemdedir ve çözüm için iki kule inşa edilmiştir. Zengin halkımız adına devlet, âtıl duran kulelerin eksikliklerini gidermek yerine, sıfırdan dev bir TV kulesi inşa ettirmeye karar verir. Dünya çapında bir mimar olan medarı iftiharımız Melike Altınışık (D.1980) 2015'te kulenin tasarımını üstlenir. Sarıdağlar İnşaat A.Ş. de yapımı gerçekleştirir. 365 metre yüksekliğindeki bu ikonik kule 2020 Eylül'ünde hizmet vermeye başlar. Resmi açılışını da Başkan Erdoğan geçen hafta yapar. Artık ihtiyaç kalmadığı için şimdi sıra Büyükçemece'deki kulenin yıkılmasına geldi. Milli gelir muhasebesine göre birer inşaat mühendisliği abidesi olan beton kulelelerin yıkılması ve Çamlıca'daki çelikten yapılmış TV anten pilonlarının sökülüp hurdaya atılması “harcama” (muhtemelen yatırım harcaması) olarak hesaba girip GSYH'yi büyütecektir.

Son söz: Yıkılanlar yok olunca, yapılanlar görünür olur.