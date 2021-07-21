Birkaç gün izin isteyeyim diyorum!

Sevgili okurlarım, kendi kendime düşünüyordum!..

Dokuz günlük kurban bayramında gündemde nasıl olsa hızlı değişmeler olmaz, birkaç gün izin yapayım!

Al sana izin!

Adına korona denilen bela ve ölümler yine hız kazandı.

İş o boyuta geldi ki sadece bilim insanları değil Sağlık Bakanı bile bu artışı doğrulamak zorunda kaldı.

Bunun adına Delta varyantı diyorlarmış, yakalanmak çok kolay, tedavisi ise çok zormuş.

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Ukrayna ve özellikle de Rusya bu yeni salgın belasından payına düşeni alıyor, hem de fazlasıyla…

Bizi soracak olursanız sadece ve sadece para kazanabilmek ve turistlerin gönlünü hoş tutabilmek için sınırlarımızı onlara açtık.

Birkaç hafta içerisinde başta Rusya olmak üzere bu iki ülkeden Antalya'ya aşısız vesairesiz gelenlerin sayısı 1.5 milyonu geçti.

Şimdi bunlar virüsü büyük bir hızla Türkiye'ye yayıyor.

Dönüşte de kendi ülkelerine taşıyacaklar.

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Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle gaddarca, sorumsuzca bir açılım yapılmadı.

Turist kabul eden her ülke sınır kapılarında ciddi önlemlerini aldı.

Bizde ise tam tersi…

Gelen herkes buyur ediliyor.

Sonuç ortada…

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi uyarıyor, Sağlık Bakanı bile kapımızdaki tehlikeye dikkat çekiyor.

Geç kaldınız Bakan Bey!

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Antalya'dan gelen bir hekim anlattı.

Doğru olmamasını dilerim:

“Antalya hastanelerinde yoğun bakımların Rus ve Ukraynalı korona hastalarıyla dolu olduğunu biliyor musunuz”?

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Para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyerek bizim insanlarımızın sağlığını ve canını tehlikeye attılar.

Hem de göz göre göre, bilerek…

Şimdi biraz daha bekleyelim, bu işin kokusu iyice çıksın bakalım.

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Sevgili okurlarım…

Yoğun sıcak, tatsız ve keyifsiz bir ortamdayız.

Yazmaya birkaç gün ara vereyim diyorum.

Önemli bir gelişme olursa yine yazarım ama belli durumlarda birazcık frene basmak gerekiyor.

Bayram sonunda yeniden görüşmek umuduyla…