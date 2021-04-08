Emekli amiraller muvazzaf şeyhler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne vakit yüksek yargı ile kriz yaşasa öfkelendiğini belli ederek, şöyle seslenirdi:

“Cübbeni çıkar, siyasete gir!”

Erdoğan, dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile çay topladığı günden beri bu cümleyi sarf etmiyor.

Şükürler olsun ki ‘yargı vesayeti' tarihe karıştı.

Jüritokrasinin kalıntıları temizlendi.

O kadar ki…

Eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, evlendiği gün eşini, düğünde giyindiğinden daha kapalı bir gelinlikle Beştepe'ye ziyarete götürdü.

Yargımız gönül rahatlığıyla ve her canı çektiğinde Erdoğan'a “Seni seviyoruz!” diyebiliyor artık.

Bir Yargıtay üyesi, gelecekte önüne gelmesi muhtemel emekli amirallerle ilgili soruşturma dosyası hakkında, iktidar yanlısı kanalda canlı yayına katılabiliyor.

Bağımsız ve tarafsız yargı dediğin, askeri vesayet özlemcilerinin eski zaman rüyası…

Çoktandır Beştepe'nin hukuk bürosuna dönmüş olan yüksek yargı, cübbeyle siyaset yapabiliyor. Üniformalarını on yıllar önce çıkarmış olan emekli amiraller ise uzmanlık alanlarında pijamalarıyla bile bildiri yayınlayamıyor.

BAHÇELİ VE AKŞENER: PARTİYE GİRİN

MHP Genel Başkanı Bahçeli “Madem bazı konularda düşünce ve itirazları var.

106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahkam kesip laf salatası yapmalarının önünde esasen bir engel olmayacaktır” diyor.

Meral Akşener de farklı düşünmüyor:

“Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Görgülerini siyasi partilerde paylaşabilirler.”

PARTİZAN VALİLER

Anlıyoruz ki emekli amirallerin görüş bildirmesi için partiye üyelik şartı aranıyor.

Montrö tartışmasından ötürü iktidarı eleştiren emekli büyükelçiler için de öyle…

Yoksa partizan vali ve rektörlere sonsuz hürriyet var.

Bir vali kürsüye çıkıp “Milletin lideri Erdoğan bir taraftan yollar yapıyor, bir taraftan ekonomiyi düzeltti ve bir taraftan yedi düvelle savaşıyor” diyebiliyor.

Bir rektör, “Genel başkanımızın temsilcisiyim” diyerek, AK Parti il başkanına posta koyabiliyor.

Fakat emekli amiraller halkı uyarmak için bile olsa gık diyemiyor.

‘Muvazzaf şeyhler' kadar hakları bulunmuyor.

tarikatların SİYASET HALKASI

Türkiye'nin, 2017'de başkanlık sistemine geçtiği referandumda tarikatlar ve cemaatler halka gibi dizilip bildiri yayınlayarak, Erdoğan'a destek açıkladı.

Risale-i Nur Talebeleri, “Milletimizin inançlarını hiçe sayarak tahakkümle zulmeden vesayet sisteminin ıslahı” için “Evet” dediğini duyurdu.

Said-i Nursi'nin kitapları devletçe basıldı.

Emekli amirallerin ise evleri…

Menzil'in Semerkand Vakfı, “Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların bozulması için” iktidara omuz verdi.

Menzil'e Sağlık Bakanlığı'nın kapıları ardına kadar açıldı.

Emekli amirallere nezarethanelerin…

İsmailağa, “Cemaatimiz, efendi hazretlerimizin rehberliğinde” demokratik haklarını kullandı.

İsmailağa'ya kamu yararına vakıf statüsü verildi.

Emekli amirallere gözaltı emri…

Denilecektir ki:

“Darbeleri askerler yaptı! Onlar olağan şüpheli.”

Peki, 15 Temmuz'u kim organize etti?

FETÖ'nün imamları değil mi?

PARTİ DEVLETİNİN GİYSİSİ

Anayasa'da yer alan “Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim, başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” maddesi değiştirilmedikçe bu hüküm emekli amiraller aleyhine sınırlanamaz.

Suç varsa ispatlarsanız.

Muhalifleri terörist diye suçlayarak ve darbe sopasına başvurarak, özgürlükleri askıya alamazsınız. İfadelerine başvurulmadığı halde emekli amirallerin alınlarına darbeci mührü vuramaz; kendileri ve aile yakınlarının CHP üyesi olmasını suç örgütünün kanıtı gibi sunamazsınız.

Muhalefetin, sınırları iktidar tarafından çizilmiş bir siyasi alanda var olabildiği yönetim demokratik değil, totaliter bir parti devletidir.

Böyle bir iktidarda herkesin üzerinde iki giysiden biri vardır:

Ya partinin üniformasını giyersiniz…

Ya da mahkum gömleğini.

‘Darbeden ne fayda gördük?'

Bildiride imzası olan ve adını açıklamayan bir amiral sorularımı yanıtladı.

– Bildirinin amacı nedir?

Montrö'nün masaya yatırılmasının tehlikeleri var” diyoruz. TSK'yı Atatürkçü düşünce sistemi dışında göstermeye çalışanları kınıyoruz.

– Bildiriyi WhatsApp grubunda mı biçimlendirdiniz?

Herkes tartışa tartışa… Somut hale gelince 103 kişi “Tamam” dedi.

– Darbe suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Darbe dönemi bitmiştir. Deniz Kuvvetleri hiçbir zaman darbeye girmemiştir. Darbeden ne fayda gördük?

– Size göre darbe sonucu çıkarılamaz mı?

Ne mümkün! Emekli amirallerin beylik silahı haricinde silahı mı var, gücü mü var?

– Neden saat 23'te açıklama yaptınız?

O tamamen tesadüf. 103 kişiye ulaşıldı. Başka imza atacak kimse yoktu. Böyle bir düşünce olmadığı için hiç dikkat etmedik.

– “Bu saatte yanlış anlarlar” diye düşünmediniz mi?

Kimse düşünmedi. Biz amatör insanlarız ya, profesyonel değiliz ki.

Doğru bildiğimizi yazdık. Ancak gündemi değiştirecek bir figür olduğumuzu görünce üzüldük. Bu olmasa haberlerde ne konuşulacaktı? Var mıydı konu?