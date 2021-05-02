MASAK, Vebitcoin için üç yıl önce uyarmış

‘Vebitcoin' adlı kripto para borsasının batışı sektördeki son vurgun olarak kayda girdi.

En az 80 milyon TL'lik kayıptan söz ediliyor.

Borsanın sahibi İlker ve Güliz Baş çifti ile iki çalışanları tutuklandı.

Kırk yaşındaki Baş, Muğla'da iddia bayi sahibi ve yasa dışı bahisçi olarak biliniyor.

İlk iddia bayisini 2005'te açtı.

Bir yıl sonra www.zklubu.com adlı internet sitesini kurarak, “tutması kuvvetle muhtemel kupon” sattı. Ardından www.cardifs724.com adlı yasadışı bahis sitesini açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ihbar edildi.

Bu site kapatılınca…

Baş, 2016'da Kıbrıs'a giderek www.badobet.com adlı ikinci yasadışı bahis sitesini devreye koydu. Her kapanma kararından sonra site adresinin sonuna bir rakam ekleyerek, kaldığı yerden devam etti. En son www.berabet.com ile para çarkını döndürdü. Futbolun yanı sıra at yarışı ve tombala oynattı.

DENİZLİ VE İZMİR'E YAYILDI

Baş, bütün faaliyetini Narin Apart'ta 16 kişilik ekibiyle yürüttü. Örgütlenme şeması şu şekildeydi: Kurucusu ve lideri, Baş'tı.

Oyun sistemi içinde bayilikler kuruldu ve onlara kazançtan yüzde 20 pay verildi.

Bayiler müşteri getirdi.

Kullanıcı adı ve şifre verilen müşteriler için canlı destek birimi açıldı.

Para alışverişi banka hesaplarından yapıldı. Bu hesaplar işsizler, işçiler, öğrenciler ve ev kadınlarına aitti. Onlara çekim başına 300 TL ödendi. Bankadan çekilen para dolaşıma girdiği için trafik izlenemedi.

Denizli ve İzmir'de bayilik kuruldu.

MASAK: BU ADAM BAHİSÇİ

Kripto para sektöründeki ivmeyi fark eden Baş, 20 Eylül 2017'de Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi'ni kurdu. İki ay sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) radarına takıldı.

MASAK'ın 14 Aralık 2017'deki raporuna göre Türkiye'de yasa dışı bahis internet üzerinden oynanıyordu ve yatırım araçları arasında Bitcoin vardı.

Bitcoin'in yasa dışı bahisteki popülerliği artıyordu.

Baş, olağan şüpheliydi.

Rapordan:

“Kripto paraların işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi nedeniyle kolaylıkla yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespiti ışığında Baş'ın 13 Haziran 2005-30 Kasım 2006 arasında müşterek bahis faaliyetleri mesleği adı altında kaydının bulunduğu…”

MASAK, Vebitcoin'in dört banka hesabına tedbir koydu.

Bir bankada 1.612.588 TL…

Diğerinde 741.778 TL birikmişti.

Baş'ın para çekim işlemleri Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun uyarınca ertelendi.

MASAK, raporu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

Başsavcılık, 2 Ocak 2018'de 2018/107 numaralı dosyayı açtı.

Tek şüpheli vardı: İlker Baş.

Suçlama şuydu:

7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun.

YASA DIŞI BAHİSTEN YARGILANIYOR

Soruşturma devam ederken, N.Ö. adlı kadın 12 Mart 2018'de Muğla Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulundu. N.Ö., Baş'ın yasa dışı bahis oynattığını, büyük vurgun yaptığını, birçok kişiyi mağdur edebileceğini, Bitcoin alım satımı yaptığını savunarak, “Kripto paraları düşük fiyata satıyor. İki üç aya kadar yurt dışına kaçacak” dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 27 Nisan 2018'de fezlekeyi savcılığa gönderdi.

Baş'ın ofisi 9 Kasım 2018'de basıldı.

Dava açıldı mı?

Açıldı.

Ancak kripto paradan değil, yasa dışı bahisten…

İlker ve Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 48 sanık, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suç örgütü iddiasıyla Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

İlker Baş, 20 Ekim 2020'de hakim karşısına çıktı ve şöyle dedi:

“Bahis oynama ya da oynatma ile alakam yoktur. Yurt dışında oynuyordum, 3-4 tane iddia bayim vardı. Bitcoin işi daha çok kazanç getirdiği için iddia işini bıraktık.”

Eşi Güliz, yasa dışı bahis sitesinden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Bu kadar.

Davanın klasörlerinde…

Baş hakkında Vebitcoin'e ilişkin bir fezleke de var.

Fakat bugüne kadar dava açılmadı.

Vebitcoin, 23 Nisan 2021'de kendiliğinden batmasa belki hiçbir zaman açılmayacaktı.

80 MİLYON TL'LİK KAYIP

Baş, 25 Nisan'da nitelikli dolandırıcılık suçundan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. Kripto para satışına aracılık ettiğini, aylık gelirinin 1-1.5 milyon TL olduğunu anlattı.

İfadesine göre sisteme kayıtlı 90 bin kullanıcı vardı.

Aylık işlem hacmi 600-800 milyon TL arasındaydı.

Haziran 2018'de siber saldırı sonucunda bugünün değeri ile 200 milyon TL'lik kripto paranın çalındığını, 34 ayda borsa gelirinin yüzde 95'i ile müşterilere ait parayı ödediğini, ancak 120 milyon TL'yi kapatabildiğini ileri sürdü.

Baş, anlatıyor:

“Thodex'in sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. 80 milyonu ödeme şansımız kalmadığı için faaliyetlerimizi sonlandırdım. Son kalan bakiyeyi ofise gelen birkaç kullanıcıya verdim. Müşterilerimin yüzde 98'inin yatırdığı tutarın iadesini sağladım. İadesini sağlayamadığım tutar, kripto paralardaki atıştan kaynaklıdır. Hiçbir parayı almadım veya kaçırmadım.”

İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu.

En az 10 mağdur var.

Belki onlarcası daha eklenecek.

Şüpheliler listesi kabaracak.

Oysa 27 Nisan 2018'de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcon'in kapısına mühür vurulsa, 80 milyon TL'lik vurgun hiç olmayacaktı.