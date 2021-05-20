Narcos Türkiye

Kolombiya'nın Bueneventura Limanı'nda 9 Haziran 2020 günü toz kauçuk taşıyan iki konteynırda yapılan aramada 4.9 ton kokain yakalandı. Bu, uyuşturucu cenneti Kolombiya'da, salgın süresince yakalanan en yüksek miktardaki kokaindi.

Piyasa değeri 265 milyon dolardı.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, kokainin varış yerinin Türkiye olduğunu açıkladı.

Neresi mi?

İzmir Limanı…

DİLOVASI'NDA 540 KİLO KOKAİN

Dilovası Yılport Limanı'nda, Brezilya'dan ‘ferro chrome' getiren gemide ihbar üzerine 22 Ağustos 2020'de arama yapıldı. Tutanağa göre, indirilen altı konteynırda eşyalar çıkarılmadan ve gözle yapılan incelemede “şüpheli yoğunluk” saptanmadı. Gümrük Bölge Müdür Vekili Mehmet Aslan'ın girişimi üzerine 25 Ağustos'ta ikinci bir arama gerçekleştirildi.

Bu kez…

Aynı altı konteynırda “eşya arasında gizlenmiş vaziyette çantalar içerisinde kokain” bulundu.

Kokainler 20 valizin içinde ve preslenmiş 500 kalıp halindeydi.

Toplam 540 kiloydu.

YILPORT HOLDİNG

Geçen 6 Mayıs'ta Panama'nın PSA Limanı'nda, varış yeri Mersin Limanı olan gemide 616 paket kokain ele geçirildi.

Geminin yüklendiği yer Ekvador'un Puerto Bolivar Limanı'ydı.

Bu liman 540 kilo kokainin yakalandığı Dilovası Limanı gibi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Yılport Holding'e aitti.

KOLOMBİYA VE PANAMA'DAN BİLGİ İSTENMEDİ

Sedat Peker'in ifşaatlarında dile getirdiği bu kokain operasyonlarına ilişkin alışıla gelmedik bir kayıtsızlık ve sessizlik var.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar yargı süreci başlatılmadı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kolombiya ve Panama'daki makamlardan bilgi istemedi.

Kolombiya ve Panama da Türkiye'yi bilgilendirmedi.

Kokain yüklü gemilerin varış noktasındaki İzmir ve Mersin'de soruşturma açılmadı. Yılport'un kapısını çalan olmadı.

Yıldırım: Kimse Panama'yı sormadı

Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, sorularımı yanıtladı.

– Ekvator Puerto Bolivar Limanın'da kokain gemiye nasıl yüklendi?

Konteynırın iç ve dış duvarları var. Adamlar bunu kesmiş, iki duvar arasında boşluğa paketleri atmışlar. Kaynak yapmışlar, güzel şekilde boyamışlar. Görme şansın sıfır. Orada yalıtım olur. Yalıtımı çıkarıp uyuşturucu koymuşlar.

– Konteynırda hangi ürün vardı?

Muz vardı. Diyelimki siz muz ticareti yapıyorsunuz. Uyuşturucu sizin değil, haberiniz yok. Uyuşturucu mafyası öyle çalışıyor ki, muz konteynırının içinde kokain olduğunu biliyor. Çalışanlara para veriyor, malları yükletiyorlar. Konteynır boşaltılırken, uyuşturucu alınıyor.

– Mersin'deki alıcı kim?

Mersin'le ilişkim yok.

– Hangi şirketin ithal ettiği belli mi?

Belli ama biz bilmiyoruz. Acenta biliyor.

– Acenta kim?

Büyük olasılıkla MSC. Dünyanın en büyük deniz taşıma firması. Hangi gemi olduğunu bize kimse söylemedi. Panama'da yakalayanlar geminin ismini vermiyor. Çünkü şirketin imajı zedeleniyor.

– Türkiye'de bir yetkili soru yöneltti mi?

Yöneltmedi.

– Savcılık sordu mu?

Sormuyor. Çünkü Panama'da yakalandı.

– Tuhaf değil mi?

Devlet şeffaf olsa açar ve ifşa eder, bütün Türkiye bilir. Yapmıyorlar.

Şirketin itibarı mı, ülkenin itibarı mı?

Dilovası'nda, 540 kilo kokain yakalanmasının üzerinden yaklaşık dokuz ay geçti. Bir dava açılıp açılmadığı bilinmiyor.

Alıcı firma, Acarer Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Satış Müdürü Ferruh Atmaca, sorularıma kaçamak yanıtlar verdi. Atmaca, kokainin gemiye nasıl yüklendiği yönündeki soruma karşılık, “Bilemeyeceğim. Yargıya intikal etti” dedi. “Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?” şeklindeki sorum üzerine “Açıklayamıyoruz. Onu devlet araştırıyor” şeklinde konuştu.

Atmaca, beni şirket avukatına yönlendireceğini söyledi.

Ancak avukatın telefon numarasını ısrarla vermedi.

Kendi olanaklarımla Avukat P.D.'ye ulaştım. Avukat P.D. görevinden ayrıldığını, bilgi veremeyeceğini söyledi.

Bu yanıt üzerine şirketi bir daha aradım.

Atmaca, bu kez telefona çıkmadı.

Telefon numaramı bıraktığım halde kimse dönmedi.

Bir kıytırık şirketin itibarı Türkiye Cumhuriyeti'ninkinden daha mı yüksektir ki, sorularımıza yanıt bulamıyoruz?

Baronlar savaşı

Üç gün önce İskenderun Limanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek üzere 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi. Ardından Suriye'nin açıklarında 1.5 ton esrar yakalandı.

Neler oluyor?

Türkiye, uyuşturucu cenneti olan Latin Amerika'nın unvanını elinden mi alıyor?

Bir araştırmaya göre İstanbul, kokain kullanımında New York'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Esrarda İstanbul ikinci, Adana ise üçüncü…

3 yıl öncesine kadar ‘Hayalet Orhan' lakaplı Orhan Ünğan ile İranlı Naci Şerifi Zindaşti arasında İstanbul sokaklarında kanlı infazlar yaşanıyordu.

Zindaşti, koronavirüsten ölen Prof. Burhan Kuzu'nun nüfuz kullanımı sayesinde tahliye olmuş ve yurt dışına kaçmıştı.

Şimdi de…

Varış yeri Türkiye olan kokain yüklü gemiler Latin Amerika'da art arda yakalanıyor.

Operasyonlara ilişkin Türkiye'de bir soruşturma açılmıyor.

Kolombiya ve Panama'dan bilgi bile istenmiyor.

Bu kayıtsızlığın sebebi nedir?

Ve en hazini, Sedat Peker'in ifşaatları sayesinde Türk halkı Latin Amerika'da çekilen filmi izliyor:

Adı, Narcos Türkiye.