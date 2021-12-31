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Bakan Nebati sırrı açıkladı!

Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal'in aslında Trablusgarp'ta şehit olduğunu ve onun yerine İngiliz ajanı James Bond'un ilk versiyonu 001'in geçtiğini biliyor

muydunuz?

Nitekim hilafeti kaldırıp yerine laikliği getiren, bizi Latin alfabesine geçiren de İngiliz aklıydı… Öyle olmasa İngiliz birlikleri tek kurşun atmadan İstanbul'dan ayrılır mıydı?

Bakın Mustafa Kemal'in Trablus fotoğraflarına…… Kendisi sakallı ve kahverengi gözlü… Oysa yerine geçen ajan hep traşlı ve renkli gözlü… Kitap yazacağına bunu da açıklasana Yılmaz Özdil!

Gördüğünüz gibi büyük oyunu çözdüm. İnanmıyorsanız bana meczup gözüyle bakabilirsiniz ve herif ne saçmalıyor diye düşünebilirsiniz.

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Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ne yapacaksınız? Televizyona çıktı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın saraydan gelen emirlerle yönetilmesini savunurken, “Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 tane ailenin…” cevabını yapıştırdı.

İşin açıkçası ben, “2023 yılının gelmesiyle Lozan'ın gizli ek maddeleri bitiyor. Siz o zaman görün Türkiye'yi ve doların halini” diye devam etmesini bekliyordum, sunucu sözünü kesti.

Bakan Nureddin Nebati'nin sırrı televizyonda halka açıklaması üzerine, 5 tane aile bu öğleden sonra “acil” koduyla toplantı kararı aldığı söylentiler arasında……

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Nitekim Nebati Bey internete girse, “Federal rezerv, 1913'te federal rezerv yasası tarafından ülkenin merkez bankası olarak hizmet etmek üzere kuruldu. Washington DC'deki Guvernörler Kurulu, federal hükümetin bir kurumudur ve kongreye rapor verir ve doğrudan kongreye karşı sorumludur” yazısını okusaydı keşke……

Bunun anlamı, “bağımsızdır, rapor sunar ve hesap verir” demektir. Merkez bankaları genelde doğası gereği özel şirketlerdir… Türkiye'de de böyledir…

Çoğunluk ülkelerde faaliyet gösteren bankalar hissedarlarıdır… Hissedarlar yönetimlerinde söz sahibi değildir, para basma gelirinden de pay almazlar.

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Bazıları, ciddi ciddi bir plan, bir programları var ona göre strateji uyguluyorlar sanıyor. Yok öyle bir şey!

Ülke bilimin uzağında komple komplo teorileriyle yönetiliyor. Haliyle bu saatten sonra gidip de kimse “faiz sebep, enflasyon neticedir” söylemine şaşırmıyor.

Yine de Amerikan Merkez Bankası'nı 5 aile yönetse, her bir aile 5 kişi ile karar verse kalabalık bir grup karar alıyor demektir. Bizde, Merkez Bankası'nda durum nedir? Aklıma ilk gelen, “Söz dinlemiyordu kovdum!” cümlesidir.

Küçük bir ihtimal de olsa “Amerika'yı bile 5 aile yönetiyorken bizi bir aile yönetiyor” diye laf çakmış olabilir mi saraya acaba? İnce görmüştür belki… Ayıp valla…