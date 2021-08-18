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Bu kitle ne güzel kitle ne kitlersen kitle!

Yandaşın manşeti ne yalan söyleyeyim içimdeki sıkıntıyı giderdi. Yıllardır alışmış bünyem “şahlanma” haberlerine… Onlarsız yapamaz oldu. Okumazsam gözlerim kararıyor, tansiyonum düşüyordu.

Tam harman olmuş fenalaşıyordum başlığı gördüm, tekrar tekrar okudum. Evet, tam istediğim gibi olmuştu. “Toparlanma dönemi bitti, şahlanışa geçtik” diyordu.

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Koydukları resimde iki çalışan eşliğinde Erdoğan kaynak yapıyordu. Etrafa kıvılcımlar sıçrıyordu. Çok ikna ediciydi. Şahsen aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Şahsım şahlandı…

Devamında “Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkâm kesmek yerine buraya davet ediyorum” çağrısında bulunuyordu. İyi de hangi köşk?

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Muhalif olanın bırak köşkte oturmasını acaba çalışacak işi var mı? Karıştırdı herhalde… Sarayda oturunca diğer herkes köşklerde oturuyor sanıyorsa demek…

O köşklerde oturanlar ihale yapılmadan parayı kapanlar… Nitekim Ocak-Temmuz döneminde sarayın seçtiği özel müteahhitlere 30.4 milyar lira ödeme yapıldı. Gidip de apartman dairesinde mi otursalardı…

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Yalnız aklıma bir şey takıldı… Türkiye ekonomisi her daim süperdi… Eski dönemlere göre on yüz milyon kez daha iyiydi… Toparlanmak için önce dağılmak gerekmiyor mu? Kim dağıttı, ne zaman toparlandı?

Yahu ülkenin kaynakları kemirilmekten yangın söndürecek uçak alacak para kalmamış, uçak kiralanmış… Neyin şahlanışı bu? Bu kitle ne güzel kitle, ne kitlersen kitle hesabı…

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Geçen yıl Gaziantep'te 300 fabrika açılışı yaptı. Aralarında 60 yıl önce kurulanı da vardı, 30 yıl önce işe başlamış olanı da… Hatta orada çalışanlara satış yapmak için açılmış BİM marketinin ismi de fabrika niyetine listedeydi…

İşsizlikle mücadele etmeyi bıraktılar, gerçeklerle mücadele ediyorlar. Daha iki ay önce İçişleri Bakanı, “Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki…” diyerek miting yaptı.

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Temmuz bitti. Ağustos ayının yarısı geçti. Ülke şahlana şahlana havada ters takla atmayı öğrendi…

Etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacaktı hani? Hepsi Afgan mültecileri bize iteledi!

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Söylemesi bile zor, 7 milyon mülteci… Yaşamak için çalışmak zorundalar… Ülkede 10 milyondan fazla işsiz… Bırakın şahlanmayı ekonomi emekleyemiyor bile… Balon gibi şişiyor ama faydalı olarak büyüyemiyor, kalkınamıyor ülke…

Ekonomideki “IBAN yollama-şahlanma eğrisini” baz alırsak… Şahlanıyoruz derken şah-mat olmamıza az kaldı. Sıçrayacağız derken ne olacağını hiç söylemeyim istersen!