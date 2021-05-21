Güzel haber vereceğiz dedi, zammı bindirdi!

Önceki gün 7.17 liraya aldığım benzin bugün 7.81 lira… Gençlerle konuşurken “yakın zamanda petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler vereceğiz” dememiş boşuna…

Millete IBAN verip para isteyen adamlar halk zor durumda diye gidip indirime mi giderler?

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O kadar kötü yönetiyorlar ki, harcanacak para kalmayınca ne yapacaklar? Tabii ki fiyatları artıracaklar.

Kendi lüks harcamalarını kısmayıp, daha fazla gelire ihtiyacımız var diyorlar. Makam arabaları, saraylar, uçaklar… Su yakmıyorlar…

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Utanmadan yüzde 17 yıllık enflasyon açıklıyorlar. 20 Mayıs 2020'de benzin ne kadar? Pompada 5.80 lira… 20 Mayıs 2021'de benzin ne kadar? Pompada 7.81 lira…

Ne kadar pompalamışlar? Bir yılda yüzde 34.65 oranında… “Sizin arabaya binmenizi istemiyoruz” deyin sorunu kökünden çözün.

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O kadar profesyonel hale geldiler ki, indirim yapıldığı halde vatandaşa zam kitleyebilen dünya üzerinde başka ülke var mı? İşte bu hep değişik kafa yapısının sonuçları… Bitecek mi? Hayır daha da kötüye gidecek! Bu kadar aciz yönetimin elinde ekonominin düzelme şansı uçan gergedan görmekle aynı…

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İçişleri Bakanı “oh oh paralar PKK'ya gitmiyor” diye meclis kürsüsünden oh çekiyordu… Ee paralar millete de gitmiyor! Hatta millettin cebinden alınıyor? Sahi nereye harcanıyor?

Az buz da değil… Son 18 yılda toplanan vergi 2 trilyon 269 milyar dolar… Türk Lirası ile yazsam sayfanın yarısını kaplar… Acaba bu kadar parayı ne yaptılar?

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Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce kasada para mı bırakırlar? Zira bir dünya da borçlandılar.

Emin olun 6 trilyon dolar vergi toplasalar da yine sefalet çekiyor olurduk. Saçma sapan projelere gömerler, yandaşları yedirir içirirler, ihaleleri hısım akrabaya devrederler, partililere 3-5 yerden maaş verirler. Hepsini iç ederler…

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Akaryakıt Türkiye'nin en büyük vergi kalemi… Maazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak.

Şaka gibi ama zaten araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptırdı, köprü yaptırdı, tünel yaptırdı… Bedava mı? Bütün parayı benzine verince neyle geçeceksin o köprüden, tünelden?

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Artış bu hızla devam ederse araba yerine ata bineceğiz lakin arpa da ithal ediliyor. O da dolara endekslenir, üstüne ÖTV getirilir, aynı hesaba gelir.

Devletin görevi adil şekilde vergi toplamaktır. Zenginlerin borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek değildir.

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İki liralık köprüyü 12 liraya yaptırırsan, bakanları toplantılara özel uçak tutup yollarsan tabii ki ihtiyacın olur paraya… Yediğin önünde yemediğin arkanda…

Millet de pazarda artıkları topluyor. Tezgâhın bir önüne bir arkasına bakıyor. Arka-ön sonuçta aynı hesaba geliyor. Sen gönlünü ferah tut! Semeri gerçekten seviyor.