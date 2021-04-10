Kendilerine Mercedes millete patates!

Dünyada kartlar yeniden karılıyor… Hiç kimsenin beklemediği bir hamle ile süper bölgesel güç Türkiye, vatandaşlarına patates, soğan dağıtıyor.

Her ne kadar kendilerine tanesi 500.000 Euro'dan 4 tane 2021 model Mercedes S-Guard tipi makam arabası sipariş etseler de, 2020 yılı mahsulü olan patatesi kilogram başına 85 kuruştan satın alıp vatandaşa tahsis edecekler.

Böyle deyince daha afili değil mi? Araba gibi… Vatandaşa patates tahsis edildi! Bu sayede şaşalı, debdebeli, çılgın bir hayat yaşanıyormuş gibi bir görünüm kazandı haberin niteliği…

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Elin Suriyelisi mayınlı topraklarda patates yetiştirip bize satıyor. Sadece patates mi? Pamuk, kimyon, bakla da geliyor Suriye'den… Yahu vatandaşını ithal etmişiz, patatesi mi etmeyeceğiz?

Onlardan alıyoruz ama bizim üreticinin patatesi, soğanı elinde patlıyor. Satamıyor, depolarda çürüyor. Yüzde 80'i telef olduktan sonra mı akıllarına geliyor?

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Haliyle yurt dışından mihrak bulamayınca iç kaynaklara yönelmişti. Kabzımalları hilafsız terörist ilan etti.

Depoların basıldığı günlerden gelindi buralara… Soğan deposunda soğan yakaladılar. “Devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, sebze halinde terör estirenlerin işini bitiririz” demişti…

Üretici battı ama en azından yerli ve milli olduğunu kanıtladı. Yine kandırıldı!

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Zira menünün genişlemesi hoş bir seda… Kömür ve makarnanın yanında soğan ve patates de bedava… Soran olursa “keyif soğanı” dersin… Hadi çay neyse de bari otobüsten milletin kafasına soğan atmasa…Yarar valla!

Vizyon olarak uzaya gideceğiz dediler… Herhalde Mars'ta patates yetiştirecekler. Ufak bir pürüz var ki eğer bu ülkede bir aile patates soğan alamayacak durumda ise uzayda işin ne?

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Yaptıkları bir şeyi de beğenmiyorum… Beğenmem arkadaş! Bu işi belediye yapsa desteklenir. Yereldir… İhtiyacı olanları bilir… Sosyal yardımlaşma adı altında devlet destekli el verir.

Mutmain değilim! Ülkeyi yönetenler böyle işlerle uğraşacaklarına fakirliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelmelidir. Nitekim Venezuela ekonomisi buna örnektir. Sonuçta yanlış politikalar sebebiyle en temel gıdalara ulaşmak bile güçleşir.

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Milletin fabrikalarını satıp, sonra da sebze toplamak nedir yahu? Orduya tankı Katarlılar üretsin, patatesi soğanı hükümet dağıtsın… Bizim millet de Türkiye'yi dünya devi sansın!

AK Parti mi? Süpermarket işletmecisi mi? Cep telefonu aksesuarı ve çiğ köfte işine de girerse kesin tutturur bütçeyi!

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Adamlar devleti soyup soğana çeviriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Millete soğan dağıtırken kendilerine Mercedes siparişi veriyorlar. Halkı sevindiriyorlar!

Halkımız da bir zahmet sevinmesin beleş zerzevat aldığına… Oturup düşünsün, “Biz neden muhtaç olduk oncacık zerzevata?”