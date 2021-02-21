4 GARA sorusu!

5 koca gün geçti.

Geride 4 soru.

Yaygara ile…

Nara ile…

Yaygarayı ayıkla.

Naraları ele.

Aslı, esası 4 soru.

SORU 1:

İstanbul Belediye seçimleri sırasında iktidar partisi adayının şansını yükseltmek için terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'a akademisyen gönderip mektup isterken, terör örgütünün 5.5 yıl elinde tuttuğu 13 asker, polis, öğretmen, kamu görevlisi vatandaşın kurtarılmasında PKK'nın kurucusu Öcalan'ı devreye sokmayı neden akıl etmediniz?

SORU 2:

Bölücü terör örgütü üzerinde silah desteği, koruyuculuğu ve sözüyle etkili olan ABD'nin Başkanı Trump'a “dostum” diye seslenebiliyorsunuz ve onun isteği üzerine 35 yıl hapis cezası ile yargılanmış Papaz Andrew Brunson'u, adli kontrol şartı ile ev hapsine alıp sonra da ABD'ye yollayabiliyorsunuz. ABD Başkanı ile olan bu derin dostluğunuzu, 5.5 yıldır kaçırılmış olan 13 vatan evladının kurtarılması yönünde niçin kullanmadınız?

SORU 3:

GARA'ya yapılan “rehine kurtarma” operasyonu muydu? Öyle ise 13 asker, polis, öğretmen, kamu görevlisini sağ salim ailelerine kavuşturma planı niçin bu kadar özensiz, dikkatsiz, hesapsız ve kurtarma operasyonu kriterlerinden yoksun yapıldı?

SORU 4:

5.5 yıl, 2000'den fazla gün eder. Bölücü terör örgütünün 2000 günden fazla zaman zaman içinde elinde tuttuğu 13 asker, polis, öğretmen, kamu görevlisi için 5.5 yıl niçin beklediniz?

★★★

Yüksek sesli nara tıkacı ile kulaklar tıkanıp ve yüksek bağırtılı yaygara emziği ile de ağızlar kapanıp, kalplere korkular salınarak “başarısız kurtarma operasyonunun sorumluluğunu devletin üstüne atıp sıyrılma siyasi kurnazlığı” izledik, izliyoruz.

4 soru.

Yaygara ile örtüldü.

Nara ile kapatıldı.

Bir ışık olmalı.

Bir fener tutulmalı.

Bu ne naradır.

Bu ne yaygara.

Türkiye iki-üç siyaset kurnazının yaygara ve narasına mı teslim olacak?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

4 Soruya 3 cevap!

Dün bu köşede “Çin Aşısı” ile ilgili 4 soru yer almıştı. Cevabını arayan sorular şunlardı: 1- Çin'den bugüne kadar Sinovac aşısından kaç doz için sözleşme imzalandı? Sözleşmenin toplam tutarı kaç TL'ye ulaştı? 2- Çin'den hangi tarihlerde kaç doz aşı geldi? Gelen miktarın açıklanmasından neden vazgeçildi? 3- DMO ne kadar ödeme yaptı? Aşıların tamamı gelmeden, sözleşme bedelinin tamamı mı ödendi? 4- İlk partide 3 milyon doz geldiği açıklandı, ancak 2.8 milyon doz aşı yapıldı. 200 bin doz aşıya ne oldu? Bu soruları CHP Milletvekili Murat Emir, TBMM'de soru önergesi ile Sağlık Bakanı'na sordu, cevap alamadı. Bu sorulara cevap bakanlıktan değil Transshipping Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Destek Hizmetleri firmasının sahibi Burak Doğanay'dan geldi. Açıklama aynen şöyle: “1998 yılından beri uluslararası nakliye ve gümrükleme sektöründe binlerce firmaya hizmet veriyorum. Çin'in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle, Çin'den çıkan tüm havayolu, denizyolu ve karayolu sevkiyatları durma noktasında. Bu sebeple aşı dahil birçok ürün Türkiye'ye zamanında ulaştırılamıyor. Havayolu, denizyolu ve karayolu araçları Çin liman ve terminallerinde hazır bulunmasına rağmen, yeni yıl tatili sebebiyle Coronavac aşısı dahil neredeyse ithal ettiğimiz tüm ürünleri Çin'de yükleyebilecek acente, insan gücü ve lojistik destek sağlayamıyoruz. 05.03.2021 tarihi itibariyle Çin lojistik ve tedarik anlamda düzene girecek ve bekleyen binlerce yükleme tüm dünya ülkelerine sevk edilecektir. Çin'den gelen gecikmeli ilk parti doz 3 milyon adettir. 3 milyon adedin 2.8 milyonu Türkiye içinde, geri kalan 200.000 adet aşı ise KKTC ve Azerbaycan'a gönderilmiştir. İkinci parti ise Çin'in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle 10 milyon adet olarak anlaşma sağlanmış olsa bile 6.5 milyon adet lojistik imkanlar dahilinde tedarik edilmiştir. Yapılan anlaşma 50 milyon doz olup, akreditife bağlanmıştır. Akreditif şartlarına göre, üründe kusur çıkması durumunda Türkiye'nin ürünü iade etme hakkı mevcuttur. Sinovac firması ve DMO'nun aracılığını yapan Türk ilaç şirketi HSBC Bankası üzerinden her iki tarafı da garanti altına alacak şekilde, HSBC Bank'ın garantörlüğü altında sevkiyatlar gerçekleşmektedir. 05.03.2021 tarihi itibarıyla lojistik ağın tam olarak düzene girmesiyle Coronavac aşı temini hızlanacaktır. Sanırım sorduğunuz soruların cevabını bakanlıktan daha profesyonel bir şekilde cevaplamış oldum. Saygılarımla BURAK DOĞANAY.” Gördüğünüz gibi 4 sorudan 3'nün cevabı var, fakat Çin aşısının kaça alındığını, paranın tamamının mı ödendiğini soran sorunun cevabı yok. Onu da açıklarsa bakanlıktan ya da aracı ilaç şirketi kimse ondan bekliyorum.