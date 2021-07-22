Afgan genç göçmenler akın akın gelirken!

Suriyeli göçmenler de akın akın gelmişlerdi. Türkiye'yi yönetenler, “komşudaki yangına su dökelim” kararı almak yerine Amerikan yağcılığı yapmak için Suriye yangınına benzin dökmüşlerdi. Eğit-Donat-ÖSO günlerine böyle girilmişti.

Suriyeli ailece gelmişti.

Afganlı tek geliyor.

Çoğunluğu gençler.

Yanında kadını yok.

Annesi, babası…

Çocuğu da yok.

Afganistan'ın doğu ve güneyinde Pakistan, batısında İran, kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ile Tacikistan ve kuzeydoğusunda Çin olmak üzere 6 komşu ülkesi var. Pakistan'daki sayıları 3 milyonu geçti. İran'da 900 bini aştı. Almanya'da 100 bini tamamladılar. İnsan kaçakçılarına üç-beş veriyorlar, İran'dan giriyorlar ve Van'a yönlendiriliyor, Van'dan Tatvan'a ve diğer şehirlere otobüslerle, kamyonlarla Türkiye'ye dağılıyorlar. Iğdır ve Ağrı üzerinden yalın ayak gelenler de var ve çoğunun hedefi Avrupa ülkelerine gitmek ama daha şimdiden Türkiye'de sayılarının “400 bini bulduğu” tahmin ediliyor. Suriyeli mülteci 3.5 milyonu bulmuştu orada durdu, Afganlı kaç milyona çıkacak? Bu alev topu ikinci göçü, Türkiye'nin iktidar adamları nasıl yönetecekler?

Pek bilen yok.

ABD'nin ağzına bakan.

ABD ağzıyla konuşan.

Çok.

★★★

Afganistan!

Türkiye'ye el uzatandır.

Henüz Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki TBMM yönetimini ilk tanıyan Afganistan oldu. Tarihçi Prof. Dr. Türkkaya Ataövü'ün yazdığına göre Ankara'da ilk elçilik binasını açan Afganistan'dı. Moskova'ya 1921 yılında destek istemek için giden Türk heyeti üyeleri Ali Fuat Paşa, Yusuf Kemal ve Dr. Rıza Nur, Sovyet lideri Lenin ile buluşmayı beklerken Afgan heyeti de oradaydı. 10 maddelik ilk anlaşmayı Türk ve Afgan heyeti, Ankara'nın onayıyla yaptı. Türkiye, Afgan bağımsızlığını ve Afganistan ise Türkiye'nin bağımsızlığını karşılıklı ilk kabul ve ilan ettiler.

Afganistan talihsiz ülke.

Ruslar işgal ediyor.

Kukla rejim kuruyorlar.

Afganlılar birbirine düşüp 77 parçaya oradan 7 mücahit örgütlü kavgaya tutuşuyor, Halefelik, Selefilik, lidere biat birbirileriyle vuruşuyorlar.

Vuruşuyorlar.

Vuruşuyorlar.

Vuruşuyorlar.

Ruslar Afganistan'ı bırakıyor, Amerikalılar işgal ediyor. Afganlar, bu sefer yine 77 parçaya bölünüp birbirleriyle vuruşuyorlar, vuruşuyorlar, vuruşuyorlar ve “El Nusra-El Kaide-Taliban ve onların türevi IŞİD” türü doktrinlere alt yapı oluyorlar.

★★★

İçinde NATO üyesi Türkiye'nin de yer aldığı ABD önderliğindeki 30'dan fazla ülke, Afganistan'da 500 bin asker sayısına ulaşan gücüyle 20 yıldır Taliban ile savaştı, başaramadı.

ABD bunu yapıyor.

Irak'ta, Suriye'de.

Libya'da.

Afganistan'da.

Vura, vura…

Bombalıya…

Bombalıya…

Öldüre, öldüre…

Demokrasi, özgürlük ve pazar ekonomisi getireceği vaadiyle giriyor fakat sonuçta Afganistan'da yaşandığı gibi “kız okullarını kapatan, çalışan kadın istemeyen, yanında eşi olmayan kadını sokağa çıkartmayan, kadınlarına burka giymeyi, erkeklerine sakal bırakmayı, ezan okununca esnafa dükkan kapatmayı, radyoda müzik yayınını durdurmayı, Şiilere Sünniliğe geçmeyi şart koşan, puttur diye insanoğlunun ilk çağlarda yaptığı heykelleri kıran, haşhaş üretimini helal fakat içimini haram sayan…” Taliban'a bırakarak (Fehim Gültekin'in yazısı) çekildi. Ve ABD Türkiye'yi Taliban ile vuruşmaya itti. Türkiye'yi yönetenler şimdi ABD'nin yeni başkanı Biden'ın ağzına bakarak; “Başkent Kabil'in güvenliğini sağamaya Mehmetçik göndereceklerini” fısıldıyorlar. ABD'nin Afganistan'da Taliban ile 20 yıl süren savaşı, 174 bin ölüme, 20 bin askerin yaralanmasına ve milyonlarca sivil Afganlının göç etmesine, 2 trilyon dolar savaş harcamasına mal oldu.

★★★

Türkiye enkaza talip.

Niçin?

Ne amaçla?

Ne hesapla?

Tahminler dumanlı.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Et ve tırnak gibi…

Fetullahçıların devlete sızmak için sınav sorularını çalmalarına zemin hazırladı. Onun döneminde ilk olarak KPSS sorularının çalındığı ortaya çıkınca sınav iptal edildi. Takipsizlik kararı verildi. ÖSYM Başkanı yapıldı. 1.700.000 adayın yarıştığı YGS'de şifre skandalı patlak verdi. Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında da iktidar partisi AKP'de görevli karı koca sınavda birinci ve ikinci oldular. Soruşturma açıldı, sonuç çıkmadı. Komiser Yardımcılığı Sınavı'nda soruların önceden bazı kişilere verildiği ve TEOG sınavında da kopya çekilmesine göz yumulduğu belirlendi. Bütün bunlar olduktan 9 yıl sonra Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ev hapsine alındı. FETÖ üyeliği ve görevi kesintisiz olarak kötüye kullanma suçundan hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Ama o hâlâ üniversitede görevli ve lojmanda kalıyor. Bu haber FETÖ'nün “siyasi ayağının niçin bulunmak istenmediğini” ispatı. Fetullah'ın eski kadroları ile iktidar et ve tırnak gibi…