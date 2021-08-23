Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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8 yılda 225 bin konut satışı 20 bin yeni vatandaş

Ülkemizde son günlerde 6.5 milyon Suriyeli'den sonra, sayıları 1.5 milyonu bulacağı tahmin edilen Afganistanlıların da ellerini kollarını sallayarak ülkemize gelmeleri ve siyasi iktidarın bu konuda hiçbir önlem almaması tartışılmaya devam ediyor. Ben bugün sizlere; nasıl sudan ucuz Türk vatandaşlığı dağıttığımızı ve istisnai Türk vatandaşlığına alınanların sayılarının da ülkemizdeki demografik yapının bozulmasına neden olabileceğini anlatmaya çalışacağım.

HARİTA ÜZERİNDE GÖSTEREMEDİĞİMİZ ADA DEVLETLERDEN UCUZ!

Ülkemizde, Türk vatandaşlığı kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile istisnai Türk vatandaşı olmanın şartları belirlenmiştir. Bugün itibari ile aşağıdaki şartlardan herhangi birini yerine getirenler, Türk pasaportu almaktadırlar.

1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tespit edilenler,

2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla, satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilenler,

3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca tespit edilenler,

4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilenler,

5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla, satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tespit edilenler.

6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla, satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilenler,

Bu şartlardan 250.000 Amerikan Doları karşılığı gayrimenkul alarak, Türk vatandaşı olma en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Üstelik, yabancıya konut satışında Katma Değer Vergisi de yok.

Döviz ihtiyacı ve müteahhit sevdası…

2018 yılının Eylül ayına kadar, bankaya en az 3 milyon dolar para yatıran ya da Türkiye'den en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın alanlara aileleriyle birlikte vatandaşlık verilirken; mevduat şartı 500 bin dolara, gayrimenkul şartı 250 bin dolara çekilerek, yabancıların Türk vatandaşı olması kolaylaştırıldı. Bu değişiklik en çok müteahhitleri sevindirdi.

2017-2018 döneminde en az 1 milyon dolarlık taşınmaz alımı yolu ile vatandaşlık için 70 kişi başvurmuş iken; rakam 250 bin dolara düşünce Eylül-2018/Eylül 2020 döneminde 1 milyar 880 milyon dolarlık gayrimenkul alan 7.312 kişi Türk vatandaşı oldu.

Yukarıdaki belirlenen şartlardan; ülkenin döviz problemi olduğunu, belli bir süre parasını Türkiye'de tutanlara vatandaşlık yolu açıldığını çok net görmekle birlikte; bu işin en çok müteahhitlere yaradığı tartışılmaz bir gerçek.

2017 yılında yabancılara 22.428 konut satılmış iken, bu sayı 2018'de 40.044, 2019'da 45.967, pandemi yılı 2020'de 41.298 ve 2021 yılının ilk yedi ayı sonunda 24.983 oldu. Bu yılın sonunda yabancıya konut satışının, bir yılda 50.000'i aşarak rekor kıracağı tahmin ediliyor. Türkiye'den vatandaşlık almak için, gayrimenkul alan ülke vatandaşlarında bugüne kadar oluşan ilk 10: İran, Afganistan, Irak, Yemen, Çin, Filistin, Ürdün, Libya, Mısır ve Pakistan şeklinde oluşmuştur.

YABANCI EV SAHİBİ!

Ülkemizde konut satışı azalıyor, ama yabancıya konut satışı artıyor. Türk Lirası aşırı değer kaybedince, doları olan hem gayrimenkulü hem de vatandaşlığı kapıyor. Öyle ki; 250 bin dolara konut alan yabancının hem eşi hem de 18 yaşını doldurmamış çocukları da Türk vatandaşı olabiliyor. Yabancının eşi ve 18 yaşını doldurmamış 3 çocuğu varsa; 250 bin dolara 5 kişi Türk vatandaşı oluyor. Konutu alıyor, Türk vatandaşı oluyorsunuz. 3 sene sonra satabiliyorsunuz, ama vatandaşlık baki! Ne ala memleket! Son 8 yılda, yabancıya 225.000 konut satışı yapılmış. Konut alımı dışında tanımlanan yatırımları yapanlar da dikkate alındığında; istisnai vatandaş yapılanların sayısı 20.000'in üzerinde.

Türk vatandaşlarının ev alma hayalleri artık bittiğine göre, bundan sonra kiracı olanların ev sahipleri yabancılar olacak. Hayaldi gerçek oldu…