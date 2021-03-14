Taylan Bilgel’e veda!

Acı haberi ilk önce Hulûsi Turgut verdi. Telefondaki sesinden ıstırap fışkırıyordu sanki:

“Taylan'ı kaybettik!” dedi.

O an yüreğim “Cızz” etti, Taylan Bilgel'in ölümüne çok üzüldüm.

Onunla uzun yıllardır dostluğum vardı. Herkesle barışık, neşeli, güler yüzlü, düzgün bir insandı.

Kadim arkadaşı gazeteci-yazar Hulûsi Turgut, Taylan için “Kara gün dostu” der ve şöyle ekler:

“Onun hayatı hep dost biriktirmekle geçti.”

★★★

Taylan Bilgel istemiş olsa milletvekili, bakan, hatta başbakan yardımcısı bile olabilirdi.

O, uzun yıllar Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel'in en güvendiği kişilerden biriydi.

Fakat hiçbir zaman aktif siyasete heves etmedi ve hep arka planda kalıp Demirel'i fedakâr bir şekilde desteklemeyi tercih etti.

Süleyman Demirel'in “Sır kâtibi” konumundaydı.

Gün geldi, 12 Eylül Darbesi'nden sonra Demirel'in evinden korumalar çekilince, iki yardımcısıyla birlikte, Demirel ailesine günlerce korumalık yaptı.

Gün geldi, asker dostlarından edindiği önemli bilgileri Demirel ile paylaştı.

12 Eylül Askeri Darbesi'nde, Adalet Partisi ve CHP'lilerin Zincirbozan'da hapsedilecekler haberini de Demirel'e ilk getiren Taylan Bilgel oldu.

★★★

Taylan Bilgel herkesle barışıktı.

Çok geniş bir dost çevresi vardı.

Dost edinirken, siyasi görüş ve inanç farkı gözetmezdi.

Şuurlu bir Atatürk milliyetçisiydi.

Balkan Muhaciri “Evlâd-ı Fatihan” Cevahir Aliye Hanım ile Fazıl Bey'in üç çocuğundan biriydi. 1942 yılında Ankara'da doğmuştu.

★★★

Ben, Türkiye'nin en büyük işadamlarından ve gazete patronlarından Aydın Doğan ile 21 yıl çalıştım.

Aydın Bey'in medyaya hâkim olduğu yıllarda onun Meydan ve Gözcü gazetelerini yönettim.

Taylan Bilgen ile 30 yıl önce o dönemde tanışmıştım.

Taylan, Aydın Doğan'ın en güvendiği birkaç kişiden biriydi. Aydın Bey'in can dostu, kardeşi gibiydi. Onun için canını bile verebilirdi.

Aydın Bey'i ben de çok sevdiğim için Taylan'la iyi dost olmuştuk.

Hemen her sabah bana telefon eder, iyi günler diler, “Bugün gündemde ne var, ne yok?” diye sorardı. Kısaca sohbet ederdik.

“Orta Anadolu Otomotiv Şirketi”nin sahibi olan sevgili Taylan Bilgel'i dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurladık. Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Bugün “Acı bir bayram!”

Bugün “14 Mart Tıp Bayramı”… Ne yazık ki coşkuyla kutlamak mümkün değil. Çünkü sorunlar ve kayıplar o kadar büyük ki, sağlık çalışanlarının gülecek hali kalmadı!

Bir yıl içinde koronaya yakalanan 385 doktor, hemşire, tıp teknisyeni ve hastane görevlisi hayat kurtarırken hayatlarını verdiler.

★★★

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel, sağlıkçıların sorunlarını içeren önemli bir rapor hazırladı.

Sağlık Bakanı'nın dikkatle üzerinde durması gereken raporun ara başlıkları söyle:

■ Bakanlık, yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden geliyor, çözüm üretmiyor.

■ Son 10 yılda sağlıkta şiddet olayları tırmanışa geçti, 9 hekim görevi başında öldürüldü!

■ Son üç yılda 341 sağlık çalışanı intihar etti!

■ Ayda ortalama 1000 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor.

■ 9 ayda 130 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı.

■ Bir yılda 385 sağlık çalışanı Covid-19 virüsünden hayatını kaybetti.

■ Doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor.

■ Asistan doktorlar 36 saat aralıksız çalıştırılıyor.

■ İktidar söz verdiği halde 3600 ek göstergeyi çıkartmadı.

■ Covid-19 hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmedi!

■ “Sağlıkta Şiddet” yasası bir türlü çıkartılmıyor.

■ 2019 yılında 1047 hekim, başka ülkelerde çalışmak üzere Türkiye'den göç etti!

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek dost ve dostluk insana rahatlık veren bir tür ilaçtır!