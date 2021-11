PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Dar gelirliye bedava et, çiftçiye bedava mazot

Yavaş, 17 bin çiftçiye tohum hibe etti. Gelecek yıl üreticiye mazot desteği sağlayacak. Yoksula her ay 1 kilo et, günde 1 ekmek projesine ise 40 bin kişi başvurdu. Mansur Yavaş, “Desteklenebilecek en güzel şey tarımdır. Amacımız Ankaralıyı zengin etmek. Kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” dedi.

Hani derler ya, “Yastığa başımı koyunca rahat uyuyorum” diye. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da başını koyunca rahat uyuyanlardan. Ancak sosyal medya çoğu kez onu uykusuz bırakıyor. Bakıyorsunuz başkan gece 02.00 civarında uyanmış, sosyal medyada belediye ile ilgili yazılanları okuyor. Hemen her konu yakın ilgisi ve takibi altında.

HER SORUNLA İLGİLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi var. Belediyenin 153 hattına telefonla yapılan dilek ve şikayetleri Mansur Bey mutlaka okuyor, vakit buldukça başvuranları telefonla da arıyor. Vatandaşlar, çoğu kez arayanın Yavaş olduğuna inanamıyor, birisinin kendilerine şaka yaptığını sanıyorlar.

Yavaş'a seçimlerden önce sormuştum, “En büyük projeniz nedir?” diye. Yavaş, “Ankara halkını zengin etmek. Yurt dışına para ödemeyeceğiz, yurt dışından bir şey getirmeyeceğiz. Ankara halkının bize ödediği parayı yine Ankara'ya devredeceğiz” demişti. Peki, Ankara halkını zengin etmek için Yavaş ne yapıyor? İşte cevabı:

“ÜRETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Bizim konumuz sadece sosyal yardımlar değil. İnsanların üretmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda 17 bin 250 çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttık. Kuraklık olmazsa 250 bin ton civarında hasat bekliyoruz. Çiftçiler, buradan 750 milyon ile 1 milyar lira arası gelir elde edecek. Çiftçinin üretmesini çok stratejik olarak görüyoruz. Ukrayna, pandemi döneminde bize un vermedi. 400 bin ton ithalat var, bunun 250 bin tonu Ankara'dan karşılanmış. Bu arada hayvancılık yapanlar için de kendi tesislerimizde 3 bin ton mısır silajı (hayvan yemi) ürettik. Bunu da en az 1-11 küçükbaş hayvanı olan üreticilerimize dağıtacağız. Silajı da kendi arazimizde ürettik.”

“İNSANLAR TARIMI BIRAKMIŞ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şöyle devam etti: “Kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Şimdi soya ektik, soyadan tohum elde ediyoruz ve onu herkese dağıtacağız. Ankara'da kayıtlı 40 bin çiftçi var. 20 binden fazlasına destek oluyoruz. Desteklenebilecek en güzel şey tarım. Düşünün, Ankara'da 40 bin kişi çiftçilik yapıyor. İnsanlar tarımı bırakmış. Bir şey daha söyleyeyim: Seçimden önce çok söylemiştim. Ankara'nın arazisinin yüzde 97'si boş. Ancak yüzde 3'ü kullanılıyor. Sulu tarıma geçilmesi için de teşviklerimiz var.”

DESTEK İÇİN TARİH VERDİ

“Ayrıca, ilk defa tarım yapanlara mazot yardımında bulunacağız. Bu çok önemli. İnsanlar kazanmaya başladıkça üretime daha çok önem verecek. Anayasal olarak hükümet de çiftçiye destek olmak zorunda. Dünyanın her yerinde bu böyle. Mazot yardımına gelecek yılın mart-nisan aylarında başlanacak. Bunu da nasıl yapacağız? Mazot yardımı yapılacaksa akaryakıt firmalarıyla görüşüyoruz. Başkent Kart üzerinden kim daha çok indirim yaparsa ondan alacağız. Kartın kullanıldığı her yerde pazarlığımız var. Başkent Kart tek. Ama bütün dünyada geçerli ve herkesin kullanabileceği bir kart. Çiftçi de sosyal yardım alan da o kartı kullanacak.”

Öğrencilerimizin servis parasını da ödeyeceğiz

Yılbaşından itibaren Mansur Yavaş'ın yeni bir projesi uygulamaya konulacak. Sosyal yardım alan her aileye ilk etapta her ay birer kilo et, günde bir ekmek yardımı yapılacak, hane halkının kalabalık olması halinde ekmek sayısı artırılacak. Şu anda, bundan yararlanmak isteyenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Bununla sınırlı kalınmayacak. Ocak ayından itibaren 20 bin öğrencinin servis parası ödenecek. Öğrencinin okulu, ev adresiyle ilgili işlemleri yapıldı. Bunlar gelecek yılın bütçesine konuluyor. Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmasın. Hiç kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” diyor.

Mansur Yavaş göreve başladığında, “Vatandaşlara 13 bin 500 daire borcumuz var” denildi. Başkan, o borçları nasıl ödeyecek? İşte anlattıkları:

TOPLU KONUT HAMLESİ

“Belediyenin, gecekondusunu yıkıp hak sahibine vermesi gereken 13 bin 500 daire borcu vardı. Bizden önce bunları bir türlü yapamamışlar. Hak sahiplerine 10 yılda 1 milyar 200 milyon TL kira ödenmiş. Kira parası, alanları da memnun etmeyen bir para, harcanmış. Bir belediyenin, bu şekilde halkı mağdur etmemesi gerektiğini düşünerek, hem de belediyeyi zarardan kurtarmak için projeler yaptık. Şu anda 4 bin 500 konutun yapımına başladık. Diğerlerine de bir an evvel başlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu, 2 milyarlık bir yatırım. Belediyemiz yaklaşık 3.5 milyar eski döneme ait borcu ödemesine rağmen bir lira kredi kullanmadan bunları gerçekleştirdi.”

Sosyal yardım alan sayısı 2 yılda 62 bin kişi arttı

Yavaş, kömür yardımlarının hava kirliliğine yol açtığını dikkate alıp yeni bir uygulama başlattı. Yavaş'ı dinliyoruz: “Bizden sosyal yardım alan sayısı şu anda 220 bin civarında. Bu sayı pandemi öncesi 158 bin idi. Pandemi, dolardaki artış, her şeye zam gelmesi insanları etkiledi ve yardım yapılacak aile sayısı 220 bine ulaştı. Asgari ücretli ve geliri olmayanlara doğalgaz desteği planladık. İhtiyacı olanlara mesajlarını çektik. Gelen cevaplara göre kendilerine doğalgaz yardımı yapacağız. Bunun için 400 milyon liraya yakın bütçe ayırdık. Para, ‘Başkent Kart'a yüklenecek. Sadece oradan faturasını ödeyecek. Şu ana kadar 133 bin kişi başvurdu. Başvurular da sürüyor. Ayrıca gıda ve sosyal yardımlar için de Başkent Kart'a para yüklüyoruz. Aralık ayında 220 bin aileye 500'er liradan yaklaşık 110 milyon lira yatırılacak. Ayrıca 160 bin çocuğa 25 milyon lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.”

Belediyenin misafiri olarak barınan 3 bin 98 üniversite öğrencisine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Konsere, tiyatroya götürülüyor, Ankara'yı tanımaları, başkente alışmaları sağlanıyor. Başkan, “Öğrencilerimize kaldıkları yerde otel hizmeti sağlıyoruz” diyor.

Metro için hâlâ onay bekliyoruz

Kuşkusuz ulaşım denilince akla metro geliyor. Ancak bu konuda henüz bakanlıklardan gerekli onay çıkmadı. Yavaş, Etimesgut'ta trafiği rahatlattıklarını belirtiyor, çok sayıda alt geçit inşaatının devam ettiğini vurguluyor. Yavaş, “Bunları mübalağa edip hizmetten saymıyorum. 8-10 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırma çalışmalarımız var” diye ekliyor. Yavaş'ın öncelikleri arasında, yıllardır alınmayan otobüsleri almak vardı. Yavaş, “Otobüslerin 84'ü bu ay sonunda teslim edilecek. Kendi bütçemizden 50 adet ring otobüsünü Devlet Malzeme Ofisi'nden aldık” dedi.