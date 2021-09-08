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Varan 1-2-3 İşte gümrük skandalları

Gümrüklerde ilginç olaylar yaşanıyor. Özellikle Mersin'de bulunan Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılık konularıyla gündeme geliyor. Hele, kokainin bu ilimize gelmesi ve ortaya atılan iddialar alabildiğine ürkütücü. Her şey tamam da, bu kadar uyuşturucu parasını Türkiye'de kim ya da kimler ödüyor. Uyuşturucu yakalandığında da “Büyük patron”a bir türlü ulaşılamıyor.

Mersin'de yakalanan gümrük skandallarıyla ilgili üç örnek vereceğim. Hepsi de belgeli, hepsi de inanılmayacak olaylar. Yalnız kokainden değil, bugün “Kilit” diye getirilen ünlü marka saatler, gözlükler, ayakkabılardan, kaybolan koca bir TIR'dan da söz edeceğim.

VARAN-1

İstanbul'da yerleşik bir firma 2 Ağustos 2021 tarihli beyannamesiyle bin 60 kutuda 91 bin 680 adet asma kilit getirdiğini Mersin Gümrüğü'ne bağlı bir antrepoya 21330100AN017172 sayı ile beyan etti.

Ancak, Kaçak İstihbarat Şubesi, antrepo beyannamesi kapsamında belirtilmeyen eşyalar olduğunu belirliyor. “Asma kilit” beyan edilen kutulardan bakalım neler çıkmış:

38 bin 600 adet Diana Kors marka gözlük, 3 bin 150 çift Nike marka ayakkabı, 2 bin 885 çift New Balans ayakkabı, 36 bin 400 adet Cuars marka kol saati, 2 bin 400 adet Armani marka kol saati, bin 950 adet Gucci marka kol saati, 9 bin 935 adet Rolex marka kol saati vardı.

TEMU767561-3 no.lu konteynırda beyan harici çıkan eşyaların dökümü yapıldı. 176 bin 660 adet kol saati, 51 bin 425 adet gözlük, 6 bin 485 çift ayakkabıya el konuldu. El koyma kararı Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/5295 sayılı kararıyla gerçekleşti.

FİRMA: YANLIŞ OLDU

Bakın bundan sonra neler olduğuna. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki firma, Mersin Gümrüğüne başvurdu, “O mallar yanlışlıkla yüklenmiş. Bahsi geçen antrepo beyannamesinin iptal edilerek bahse konu eşyaların transit ticaret kapsamında yurtdışına çıkarılması” için izin istedi. İstenen bu izin de verildi. Ancak, bazı görevliler burada neler olup bittiğini biliyor. Sonuçta, o malların yurtdışına çıkışına Kaçakçılık İstihbarat Şubesinin çabaları sonucu izin verilmedi. Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla el konulmuş oldu.

Yani, firmanın “Yanlışlık oldu” demesi gümrüklerde çok klasik olan durum gerçekleşti. Saptanan markalı eşyalarla ilgili olarak da ilgili firmaların avukatları tarafından da işlem başlatıldı.

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11 Mayıs 2021 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan TIR'ın yükünün markalı gözlükler olduğu beyan edildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Kapıkule Tır Müdürlüğü, bu aracı riskli gördüğü için, Gümrük muhafaza Genel Müdürlüğü'nün denetiminde olan Araç Takip Sistemi (ATS) takıldı. Cihaz takılan araç, işlemlerinin yapılacağı Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne gönderildi.

Markalı gözlük yüklü TIR, Mersin Gümrük Liman D kapısına geldi. TIR'ın gümrük işlemlerini C.İ takip ediyordu. Bu kişi, yetkisi olmamasına rağmen takip cihazını söktü. Bunun üzerine konu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından Savcılığa intikal ettirildi.

Aynı gün saat 12 Mayıs 2021'de saat 00.45'de düzenlenen tutanakta, C.İ., kendisinin o cihazı sökmediğini önü sürüyor, “Yasal işlemleri yaptıktan sonra ben bayram öncesi olduğu için gittim” dedi. TIR limana alınması gerekirken alınmıyor ve Adana'ya doğru yola çıkışına izin veriliyor.

KOCA TIR KAYBOLDU

42 dakikada koca TIR yok oluyor. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi TIR'ı bulmak için çabalıyor. Ancak boşuna. Çünkü, gözlük yüklü TIR'a bir türlü ulaşılamadı.

Neden ulaşılamıyor? Hani MOBESE'ler, plaka okuma cihazları vardı? Emniyet ile Gümrük arasında bizim bilmediğimiz önemli bir uyuşmazlık mı var? Yoksa, TIR'ın izine çok rahat ulaşılabilirdi.

Şimdi ne mi konuşuluyor: Gözlükler kurtarıldı, piyasaya verildi. TIR'ı 7 bin 500 Euro karşılığında parçalatıldığı konuşuluyor. Yani gözlükler kurtarıldı, TIR feda edildi.

VARAN- 3

Yine Mersin Gümrüğü, bu kez konu kokain kaçakçılığı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede alınacak önlemleri belirleyen bir genelge yayımlamıştı. Genelgeden kısa süre sonra Gümrük muhafaza Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 14.40'da bir ihbar aldı.

Aynı ayın 14 ya da 16 Haziran tarihinde Mersin Limanına gelecek olan MSC CUPİCİNE adlı geminin meyve yüklü olduğu, gemi içinde TEMU958118-0 konteynırın içerisinde yüklü miktarda kokain olduğu belirtildi. Durum, Mersin C. Savcılığı'na iletildi. Savcı., Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma talimatı verdi.

Mersin'de faaliyet gösteren firmanın yasal yükü muz gözüküyor. Ancak, bu yükün arasında yüklü miktarda uyuşturucu olabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu konteynırlar x-Ray taramasına götürüldü. Yoğunluk vermesi üzerine uyuşturucu köpekleri Lia, Nixe, Odin, Jak uyuşturucu buldu. İki konteynırda 1 ton 301 kilo kokaine el konuldu.

Bu konteynırların birinde TKSTAR ibaresi bulunan siyah renkli bir cihaz bulundu. Bu, GPS takip cihazıydı. Bunun kullanılma amacı ise takip edilip edilmediklerini anlamaktı. Burada şunu soruyoruz: Bu olaydan önce ne kadar muz konteynırı gelmiş, kaçı cihaza sokulmuş, cihaza ne ne tepki vermiş. Bunların mutlaka ortaya konulması gerekiyor.

Sahi, siz kokain yakalamak için daha önce ne yaptınız?