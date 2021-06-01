Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nin peşine düştüğü dezenfektan skandalı

Yine dezenfektanı kirlettik!

Bu kez bakanlığına yüzey dezenfektanı satan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan özne değil.

AKP'ye yakın işadamları işin çapını büyütmüş; skandalları Avrupa Birliği (AB) sınırlarını aşmış!

Pandemi sonrası genişleyen dezenfektan pazarında Türkiye'yi, İngiltere'de “zanlı ülke menşei” hale getiren bir firma: Tis Sanayi ve Dış Ticaret.



Sahibi, kozmetik alanında üretim ve satış yapan L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat…

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Tis'in üretimi el dezenfektan markası VitoPro ürünleri hakkında 27 AB ülkesine “uyarı” gönderdi…

Avrupa ülkelerinde satışı “iptal edilen” ürünlerin toplam bedelinin 20 milyon doları aştığı iddia ediliyor.

İngitere'nin bu skandaldan sonra Türkiye'den el dezenfektanı ihracatına binbir güçlük çıkardığı ileri sürülüyor.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da adının “yolsuzlukla” anılmasının bedelini ise kimse tahmin edemiyor.

TABA'DA FIRTINA ESTİ, AKAT GİTTİ

TABA/AmCham'da (Türk Amerikan İş Adamları Derneği/ Amerikan Ticaret Odası Türkiye) bu skandal patlamadan önce “yönetime tepkiler” oluşmaya başlamıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) eski başkanlarından Ali Bayramoğlu'nun TABA/AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılması ile dernekteki ilk kopuş yaşandı.

OLAF, İrlanda ve Danimarka'da el Virapro'yu limanlara kilitlerken; Akat Türkiye'de “ıslık” çalıyor…

Virüsü parçaladığını iddia ettiği kekik yağını piyasaya çıkardığını anlatıyor.

Akat aynı zamanda, TABA/AmCham Yönetim Kurulu Başkanı. Dernekte kendisine karşı oluşan muhalefet dinmiyor. 2020 Aralık'ta alınan kararla, Mart 2020'de olağanüstü genel kurula gidiyor.

Akat'ın yerine başkan yardımcılarından Süleyman Ecevit Sanlı başkan seçiliyor.

Haziranda olağan genel kurulunu yapacak TABA/AmCham yönetim kurulunda tanıdık isimler yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, 23. Dönem Mardin AKP Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Fuzul Evim'in sahibi Eyüp Akal, başkanlığını Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Müdürü Mehmet Hüsrev'in yaptığı Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Başkan Vekili Dr. Yılmaz Sönmez ve GA Telesis yöneticilerinden Hüseyin Eren Derinkök…

140 TON ÇEKİLDİ

OLAF'ın 15 Aralık 2020 tarihli basın bülteninde “OLAF araştırması tehlikeli el dezenfektanlarını raflardan uzak tutuyor” başlıklı bir haber yayımlanıyor.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer veriliyor:

“Avrupa Birliği'nde şu ana kadar yaklaşık 140.000 litre el dezenfektanı ele geçirildi. El dezenfektanı Türkiye'den geldi ve tehlikeli derecede yüksek metanol seviyeleri içeriyordu. Metanolün optik sinir üzerinde doğrudan toksik etkisi vardır ve yutulması körlüğe neden olabilir.”

ÜYE DEVLETLERİ UYARDI

OLAF Genel Direktörü Ville Itala, COVID-19 ile ilgili yasa dışı malzemelerle mücadelede şu ana kadar 900'den fazla şirket tespit ettiklerini belirtiyor. Yalnızca “Türkiye” adının geçtiği bültende şu bilgiler veriliyor:

“OLAF geçen ağustos ayında Danimarka makamlarından Türkiye menşeli 6 bin litrelik el dezenfektanına el konulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. Bilgileri tüm AB üye devletlerine iletti. Eylül sonunda İrlanda'ya şüpheli bir sevkiyat tespit etti ve İrlanda gümrük yetkililerini uyardı. İrlanda makamları şüpheli kargoyu Dublin Limanı'nda derhal durdurdu. İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı (DAFM) tarafından analiz edilen birkaç örnek, kabul edilemez derecede yüksek metanol seviyelerini doğruladı. Aynısı ikinci bir gönderi için de oldu. İrlandalı yetkililer, nakliye şirketiyle yapılan müteakip soruşturmalar sayesinde, depoda tutulan el dezenfektanının eski gönderilerini de keşfetti, gözaltına aldı ve analiz etti. OLAF araştırmaları, farklı AB üye devletlerinde aynı Türk üreticiden el dezenfektanı sipariş eden ve derhal yetkili ulusal makamları bilgilendiren birkaç şirket keşfetti. Aslında söz konusu üretici, OLAF'ın tanımlayıp birbirine bağlamayı başardığı birkaç isim altında faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca başkaları adına da üretim yapmaktadır. İlgili şirketlerin isimleri, devam eden soruşturmaların gizliliği kapsamındadır.”