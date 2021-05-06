GS başkan adayı Hamamcıoğlu: Biat etmeyin

Galatasaray'ın son 2 yıldır pandemi nedeniyle mali genel kurullarını yapmadan 29 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidip-gitmemesi “şüpheli” bir hal aldı.

Yönetim kurulu üyelerinden “istifa çağrısı” alan mevcut başkan Mustafa Cengiz'in bugün yapacağını ilan ettiği basın toplantısından ses çıkmaması da “seçimlerin iptali” olarak yorumlanıyor.

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GS'nin son Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yanı sıra Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkan adaylığını açıkladı.

1996'da merhum eski başbakan Mesut Yılmaz'ın karşısına ANAP genel başkan adayı olarak çıkan, eski bakanlardan Prof. Dr. Işın Çelebi de hazırladığı yönetim kurulu aday listesinde “gençlere ve kadınlara” ağırlık vererek, seçimlere hazırlanıyor.

Yarın adayların Divan Kurulu'na listelerini sunmaları için son gün.

Tablo ortaya çıkar…

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Hamamcıoğlu ekonomi medyası ile düzenlediği online basın toplantısında, spor kulüplerini cendere altına alan “ödenemeyecek borçlar ve yönetişim” konularına eleştiriler getiriyor.

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4 büyüklerin 14 milyar liraya ulaşan banka borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Hamamcıoğlu, yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira ile en az borçlu takım olduklarını da vurguluyor.

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Hamamcıoğlu, “Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yeniden borç yapılandırmaya gidilmesi gerekiyor. Bu borç ödenemez, yönetilebilir” diyor.

Flaş ve “hesapsız” transferler yerine, altyapı yatırımına önem vereceklerini belirtiyor, futbol bütçesini en az yüzde 35 azaltmaktan söz ediyor.

Kaldı ki, spor kulüpleri TBB ile yaptıkları protokolde futbol bütçesini en az yüzde 20 azaltmayı taahhüt etmişti.

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GS'nin borçlarının yanı sıra 625 milyon liraya varan zararını göğüsleyecek adaylar, gelir artırıcı projelerle sahaya çıkıyorlar.

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Hamamcıoğlu, yıkılan Ali Sami Yen Stadı arazisinde otel olarak inşa edilen binanın satılmasıyla, kulübe 23-28 milyon dolar gelir sağlanabileceğini savunuyor.

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Florya'daki GS tesislerinin Kemerburgaz'daki arazilerine taşınmasını öneren Hamamcıoğlu, böylelikle boşalan yerde bir gayrimenkul projesi üretilebileceğini öne sürüyor.

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Riva'daki GS arazisinde; Emlak Konut ile yapımına başlanan 1110 villadan henüz 500'ü tamamlanabilmiş…

450 milyon lira gelir beklenen projenin planlandığı gibi 2022 yılında tamamlanması mümkün görünmüyor.

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Hamamcıoğlu; GS logolu ürünlerin satışının e-ticaret platformunda yaygınlaşmasını ve taraftar kitlesinin yoğun olduğu Almanya'dan Endonezya'ya kadar geniş bir taraftar coğrafyasına açılması gerektiğini belirtiyor.

Aynı perspektifi Elmas da paylaşıyor olacak ki, adaylığını “Amerika'dan Çin'e, Afrika'dan Avrupa'ya, Türkiye'nin dünyada en çok bilinen markası Galatasaray'ımız için birlikte çalışacağız” cümlesiyle açıkladı.

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Hamamcıoğlu'nun programında, “yayıncı kuruluşlarla” Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yerine spor kulüplerinin tek tek masaya oturması da yer alıyor.

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Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan; FETÖ mağduru Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Avukat Kemal Kumkumoğlu, iş insanı Cemal Özgörkey, dijitalleşme alanında çalışan Ecem Tezel Aldanmaz, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, eski CHP milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum ve bankacı Mete Başol gibi isimler hedefleri hakkında fikir veriyor.

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GS'ye UEFA kupasını kazandıran eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı da olan Elmas'ın listesinde de; ekonomi profesörü Asaf Savaş Akat ile Bilgi Üniversitesi eski Rektörü ve Fransa Bilimler Akademisi Araştırma Direktörü ekonomist Prof. Dr. Remzi Sanver'in varlığı dikkat çekiyor.

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Ekonomi profesörü Çelebi “çekirdek kadrosunda” hukukçulara ağırlık veriyor.

Futbolun iki temel sorunu “ekonomi ve hukuk”, aday listelerinin kimyasını belirliyor…

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Kulübün profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Hamamcıoğlu'nun GS'ye vaadi “zihniyet değişimi”…

– GS'de ortaya çıkan “ortak iradeye” saygı

– Şeffaf yönetim

– Hesap verebilirlik

– Vasata alışmamak.

– Biat etmemek…

Her bir madde futbol endüstrisinin sorunlarının kaynağına işaret ediyor.

Ülke yönetimi için de aynı ilkeler sıralanabilir.