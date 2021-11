PAYLAŞIM Yazıları büyüt

2000 öncesi dönemin ABO hesabı

2006 Mayıs ayında SGK'dan emekli oldum. Ekte emekli aylık bilgimi gönderiyorum. Benim dikkatimi çeken, 6458 gün 2000 yılı öncesi çalışmaya karşılık niçin ABO yüzde 63.5. Daha fazla olması gerekmiyor mu? B.G.

Emekli aylığının 1 Ocak 2000 öncesi prim günlerine ilişkin kısmının hesabında uygulanan gösterge ve katsayı sistemine göre, aylık bağlama oranının tespitinde; emekli aylığı gösterge tablosundan hesaplananlar için yüzde 60, üst gösterge tablosundan hesaplananlar için ise derece ve kademesine göre yüzde 50 ila 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyor.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyor. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde 1 artırılıyor.

İletiniz ekindeki belgeye göre emekli aylığınızın 2000 öncesine ilişin kısmı üst gösterge tablosundan hesaplanmış. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'den büyük olmadığından, taban aylık bağlama oranınıza 8138 gün olan toplam prim gününüzün 5000 günü aşan 3138 günü için 13 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim günü için hesaplama yapılmaz.

14925 olan göstergenize göre derece/kademeniz 1/5, buna göre taban aylık bağlama oranınız yüzde 50.5; toplam aylık bağlama oranınız (50.5+13)= 63,5 olur. Sonuç itibarıyla aylık bağlama oranınız doğru.

Borçlanmaya esas kazanç emekli aylığımı etkiler mi?

1 Nisan 1994'den başlamak üzere 3 ay olan yedek subay öğrencilik süremi borçlanmak istiyorum. Ancak pek çok prim seçeneği var ve prim miktarının emekli aylığına etkisi konusunda bilgim yok. Aylığa etkisi yoksa elbette asgariyi seçmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Ender Balgün

Prim gün sayınızın 2000 yılı öncesine ilişkin kısmı ile prime esas kazançlarınız hakkında bilgi vermemişsiniz. Ancak 3 aylık borçlanmanın emekli aylığına pek bir katkısı olmaz. Primlerinizin ödendiği dönemlere ve prime esas kazanç tutarlarınıza göre belki de hiç katkısı olmayacak. Bu nedenle asgari ücret üzerinden borçlanabilirsiniz.