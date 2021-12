PAYLAŞIM Yazıları büyüt

2022 emeklisi olmak daha avantajlı

Her yılın son çeyreğinde olduğu gibi bu yıl da “emeklilik başvurusunu yılbaşından önce mi sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğuna” ilişkin olarak ekim başından itibaren gelmeye başlayan sorular üzerine ilk değerlendirmeyi ekim enflasyonu üzerinden kasım ayı başında (4 Kasım 2021 tarihli yazımda) yapmıştım.

Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bu değerlendirmede esas alınan temel parametrelerden biri içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri yine içinde bulunulan yılın tüketici enflasyon oranı ile büyüme oranı, yani “güncelleme katsayısı.” Karar için, içinde bulunulan yılın enflasyon ve büyüme hızı ile emekli aylıklarına yapılan zam oranını kıyaslamak gerekiyor.

Kasım başında yaptığım değerlendirmede, “halen çalışmakta olanların emeklilik başvurusunu yılbaşından sonra yapmalarının bir tık daha avantajlı gözüktüğünü” belirtmiştim. Açıklanan kasım ayı TÜFE artış oranı ile üçüncü çeyrek büyüme hızı, bu öngörüyü daha da pekiştirdi.

TÜFE artış oranının, verilecek karar üzerindeki etkisini daha önce açıklamıştım. Özetlersek;

– 2021 yılı emeklilerinin aylıkları, prime esas kazançları en son 2020 yılının güncelleme katsayısıyla güncellenerek, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Hesaplanan aylık, 2021 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranında artırılıyor.

– 2022 yılı emeklilerinin aylıkları ise, 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar bu defa 2021 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncelleniyor, ancak 2021 yılında emekli aylıklarına yapılan zam eklenmiyor.

– Her iki durumda da 2022 Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam, hesaplanan emekli aylıklarına yansıtılıyor.

Bu bağlamda, 2021 yılı enflasyon ve büyüme hızının, 2021 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2022 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2021 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

Emekli aylıklarına 2021 yılında yapılan zam oranı yılbaşında yüzde 8.37, temmuzda yüzde 8.45 olmak üzere toplam yüzde 17.53.

Güncelleme katsayısını oluşturacak tüketici enflasyonu kasım ayı itibarıyla (11 aylık) yüzde 19.82, yıllık yüzde 21.31 olarak gerçekleşti. Enflasyon artışının aralık ayında da devam edeceği muhakkak. Gerçekleşen 2021 yılının üç çeyreklik büyüme oranları dikkate alındığında 2021 büyüme hızının da yüzde 9-10 oranında gerçekleşeceğini söylemek mümkün.

Mevcut verilere göre, 2021 yılı güncelleme katsayısı (tüketici enflasyonu ve büyüme hızının yüzde 30'u), 2021 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 17.53 oranındaki zammın üzerinde. Buna göre, aynı prim günü ve aynı prime esas kazanç tutarları esas alınarak 2022 yılında bağlanacak emekli aylığı, 2021 yılında bağlanacak emekli aylığından daha yüksek olacak.

Asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanında yılbaşında gerçekleşecek artış da dikkate alındığında, 2022 yılında emekli olmak daha avantajlı olacak.

2022 yılı emeklisi sayılmak için ücretini aybaşında alanların (aybaşı her ayın 1,i olanların) 1 Ocak 2022 tarihinden, ücretini her ayın 15'inde alanların (aybaşı her ayın 15'i olanların) ise 14 Ocak 2022 tarihinden sonra emeklilik başvurusunda bulunmaları gerekiyor.