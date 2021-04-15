COV-19’un yavruları

Ne diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

-“Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Virüsün değişime uğramış bu şekli, ilk koronavirüse göre daha hızlı yayılmaktadır. Bugün, virüsün dünyada yaygın olan tipi budur…

– “Bunun dışında tespit edilen başka varyantlar var. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya-New York ile B.1.525 varyantı da tespit edilmiştir.

– “Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği E484K mutasyonuna ise 4 bin 820 vakada rastlanmıştır…”

Mutasyon, virüsün genel yapısındaki değişiklik…

Varyant, mutasyonla gelişen yeni virüs…

Virüsün, mutasyona uğradığına inanmayan kaldı mı? Sanmam.

Artık yeni varyantlar olduğuna inanmayan kaldı mı? Sanmam.

Bu köşede, 22 Aralık 2020 tarihli yazımda ne dedim:

-Virüs hızla mutasyona uğrarken, aşının alelacele bulunup piyasaya sunulması arasında nasıl bir ilişki var?

Sorum üzerine linç edildim! “Kara Kutu” kitabıma hakaretler edildi!

Dün virüsün hızla mutasyona uğradığına inanmayanlar, bugün televizyon programlarında konuklarıyla mutasyonu konuşuyor…

Türkiye'de sağlık/tıp konusunda tabuları yıkmak zor.

Neyse, konumuza dönelim:

YAVRULARIN İSİMLERİ

Evet..

Virüsler zamanla mutasyona uğrayarak yeni varyantlara yol açtı.

İlk İngiltere'de yeni varyant (B.1.1.7) Mart 2020'de tespit edildi.

–Nijerya'da yeni varyant (B.1.1.207) yine Mart 2020'de tespit edildi.

–ABD'de yeni varyant (B.1.429 ve B.1.427) Haziran 2020'te tespit edildi.

–Danimarka'da yeni varyant (kayıtlı değil) Eylül 2020'de tespit edildi.

–Güney Afrika'da yeni varyant (B.1.351) Ekim 2020'de tespit edildi.

–Japonya ve Brezilya'da yeni varyant (S.1) Aralık 2020'de tespit edildi.

-Yine İngiltere ve Nijerya'da yeni varyant (B.1.525) Aralık 2020'de tespit edildi.

Bakalım daha ne varyantlar karşımıza çıkacak?

Karışık harfler ve sayılar, aslında varyant soyuyla ilgili ipucu veriyor. Örneğin “B.1”, 2020 ilkbaharında İtalya'da yaşanan salgınla ilişkili olduğunu gösteriyor. Vs.

Fakat bunlar bilmece çözer gibi oldu. COV-19 varyantları/”yavruları” için tutarlı isimlendirme yapılamadı. Bizim Sağlık Bakanı gibi yetkililer ve medya kuruluşları varyantlarla ilgili olarak genellikle ilk tanımlandıkları ülkeyi telaffuz etmeyi tercih etti. Örneğin Güney Afrika varyantı (B.1.351) gibi…

Dünya Sağlık Örgütü, Ocak 2021 itibarıyla standart terminoloji üzerinde çalışıyor.

Bu detayları geçeyim…

Asıl üzerinde durmak istediğim şu…

AŞILANMIŞ KİŞİLER

Ortaya çıkan COV-19 varyantlarının potansiyel sonuçları var:

-Kiminin, bulaşma artışı hızlı…

-Kiminin, teşhis testleriyle tespit edilmekten kaçma yeteneği mevcut…

-Kiminin, doğal bağışıklıktan kaçma/örneğin, yeniden enfeksiyonlara neden olma yeteneği var…

-Kiminin, aşılanmış kişilere bulaşma yeteneği bulunuyor…

Her sonbaharda yapılan grip aşısına anımsayınız. Yapılan aşı, o kış görülmesi muhtemel virüse karşı yapılıyordu; tüm virüslere karşı değil! “Aşı oldum yine de grip oldum” denmesi meselenin tam aydınlığa kavuşmuş olmamasından kaynaklanıyor…

Peki… Ortada tek COV-19 değil, yeni varyantlar var. O halde mevcut aşılar ne derece önleyici?

COV-19 virüsüne karşı geliştirilen aşılar, her varyantta yüksek etkinliğe sahip mi?

Küresel ilaç şirketleri “bizim aşı tam etkinliğe sahip” açıklaması yapıyor. El altından da rakip şirket aşısının etkisiz olduğunu kontrol ettikleri medya aracılığıyla dünyaya yayıyorlar! Ne büyük rekabet-kapışma var görüyorsunuz.

Güney Afrika (B.1.351) varyantına karşı, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca gibi küresel şirketlerin, aşılarının etkinliği konusunda yaptığı açıklamalar güven vermiyor. Varyantın ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti güvenip aldığı aşıyı askıya aldı!

Maalesef halkın kafasını küresel ilaç şirketleri ve bunlardan örtülü para alan kimi ekran şöhreti “bilim insanları” karıştırıyor…

Aman “COV-19 aşısı oldum bana bir şey olmaz” demeyin! Aşının, İngiltere/B.1.1.7 varyantında etkili olduğu açıklanırken, -bakmayın siz küresel ilaç şirketinin açıklamalarına- Güney Afrika/B.1.351 varyantında etkisinin çok düşük olduğu belirtiliyor…

Kapitalist sağlık/tıp anlayışı, insanoğlunu bedeni üzerinden acımasızca sömürmeye devam ediyor.

Maske şart…

Temizlik şart…

Bağışıklık sistemini güçlendirmek şart…