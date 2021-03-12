İlknur Altıntaş…

İslam tarihi üzerine yoğun çalışıyor, kitaplar çıkarıyor.

-“Peçeli/Köle Türkler” kitabını yazdı.

-“Hallac-ı Mansur/DAI” kitabını yazdı.

-“Babek/Cennetin Kapısı ve Samarra Kuruluş” kitabını yazdı.

-“Hasan Sabbah/Ölümsüz” kitabını yazdı.

-“Talkan: Emeviler” kitabını yazdı.

50 makaleden oluşan “Gizlenen İslam” kitabını yazdı.

En son iki ciltlik “Hz. Ali/ Kabe'nin Oğlu” kitabını bu hafta çıkardı. İsmi ilgimi çekti; şu yanıtı verdi:

-“Hz. Ali Kabe'de doğan ilk ve son kişi. Babası Ebu Talib şehrin yöneticisi ve

Kabe'nin de koruyucusu. Bu mucizevi doğumda Cebrail'in, Hz. Ali'nin annesi Fatıma bint Eset'in kulağına şöyle dediği rivayet edilir:

‘Adını O'nun isminden türettik, kimsenin doğmadığı ve asla doğmayacağı yerde dünyaya getirdik, Kâbe'de… Kâbe'nin gerçek sahibinin evinde. Ona kimsede olmayan bir isim verdik, en derin bilgileri ona öğrettik, yüreğine cesaret, diline bilgelik yağından sürdük, yüreğine adalet tohumu ektik, Aliyy'ül A'la dedik.' Yücelerin yücesi demek…”

Kuşkusuz…

“Hz. Ali” denince akla ilk gelen Hz. Muhammet oluyor. Hz. Ali'yi yetiştiren büyüten de o…

-“Aslında Abbas bin Abdülmuttalip, Hz. Ali'yi ve ağabeyi Cafer bin Ebu Talib'in bakımını üstlenmek istiyor. Ama Hz. Muhammet ısrarla Hz. Ali'yi istiyor; kendisi yetiştirmek eğitmek için ısrar ediyor… İlim, ahlak, sorumluluk ve her türlü eğitimiyle bizzat Hz. Muhammet ilgileniyor. Hatta tebliğden sonraları da, ‘Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun kapısıdır' sözü meşhurdur…”

PERŞEMBE MUSİBETİ

Hz. Muhammet, der ki Hz. Ali için; “Ona her kapısı bin kapıya açılan bin kapı öğrettim!” Yani diyor ki, ilim deniz, derya. Çok sevdiğim bir sözüdür Hz. Ali'nin; “bilmiyorum demek ilmin yarısıdır…”

İlknur Altıntaş'ın kitapları ezber bozuyor. Mesela, bir “kırtas vakası” var…

-“Perşembe musibeti olarak da bilinir kırtas olayı. Hz. Muhammet hasta, vasiyetini yazmak istiyor. ‘Sayıklıyor' diye engel olmak isteyenler var odada! Hepsini kovuyor…”

İşte… Kimilerine göre iktidar çatışması böyle başlıyor!

-“ Maalesef özellikle son zamanlarında Hz. Muhammet çok kederlidir; çok mutsuzdur. Hele Hz. Ali'nin velayetinin açıklanmasıyla zirve yapmıştır bu hizipler…

Cabir bin Abdullah'ın bir sözü vardır; ‘Biz Resulullah zamanında münafıkları, Ali'ye alan düşmanlıklarından tanırdık!'

Hz. Muhammet Gadir-i Hum'da binlerce Müslümana hitap etti ama cenazesinde sadece 17 kişi vardı… Oradan anlayın neler olduğunu? Hz. Ali sabretti! Evi yakıldı; Hz. Fatıma dövüldü; bebeğini kaybetti. Peygamberin kızı üstelik de gece gömülmenin mekruh kabul edildiği bir konuda neden ısrarcı oldu? Buradaki olay kızgınlık değildir; aman gücendi de kızdı da meselesi değildir. Ehl-i Beyt'e yapılanların yüzyıllarca unutulmaması için mesajıdır. Ama… Mezarına bile kaybettirdiler…”

ZORDUR HAKİKAT

“Hz. Ali/ Kabe'nin Oğlu” kitabının sayfalarını çevirdikçe resmi tarih dışında bilgilere sahip oluyorsunuz.

-“Mısır'da Fatimi halifesi Mustansır, Hasan Sabbah'a sordu: ‘Ne arıyorsun?' Hasan Sabbah ‘Hakikati…' deyince, ‘Peki, bununla yaşayabilecek misin?' dedi!

Zordur hakikat… Ağırdır güç taşınır; alt üst eder insanın hayatını. Her şey şahane, güllük gülistan sanmak insanları mutlu ediyor sanırım. Cehalet mutluluk, kandırılmaya gönüllü insanoğlu. Bilenler de susuyor. Çünkü, sistem çöker. Bunun İslami karşılığı tağuttur; küresel olarak kapitalizm, emperyalizm diyoruz! Hz. Muhammet bu sistemin dişlilerini paramparça etmiş devrimcidir…

İslam'ın iki direği vardır: adalet ve ahlâk sütunları… Hz. Muhammet'in sözünü bilirsiniz; ‘Bir elime ay verseler, bir elime güneş. Ben bu davadan vazgeçmem. Ya yüce Allah dinini zahir eyler ya da ben bu yolda ölürüm.'

Kutsal mücadelede Hz. Hatice'nin tüm mal varlığı bitti. Tek kuruşları kalmadı ama asla vazgeçmediler davadan. Hz. Ali farklı mı? Adam kayırmaz, yalan söylemez, iftira atmaz, mal mülk, altın derdine düşmez! Ağabeyi Akil bin Ebu Talip para istedi, hazineden vermedi! ‘Halkın, yetimin öksüzün payını sana mı vereceğim' dedi…”

Evet, İlknur Altıntaş kitapları ezber bozuyor…

Evet, hakikatle yüzleşmek çok zor…