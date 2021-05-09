Siz hiç Atatürk'ün yaşadığı yerleri, onun anısına duyulan saygı gereği bugüne kadar korunan konakladığı evleri gördünüz mü?

Örneğin, bir ağaç dalını kestirmemek için raylı sistem döşeterek kaydırdığı Yalova'daki yazlığını gezebilme fırsatını bulabildiniz mi?

Ne mutlu ki ben buldum.

Şu kadarını söyleyeyim; günümüzde moda olan deyimle “beach” denilen plajlar var ya, oralardaki bazı özel kabinler bile, Atatürk'ün Yalova'daki evinden bin kat daha görkemli ve lükstür. Atatürk'ün evleri böylesine sadeydi ama kendisi asrının lideriydi!

Zira “O” şatafatla değil, akıl, bilim, yürek ve devrimle lider olunacağını çok iyi bilirdi.

Ayrıca müthiş bir özgüvene sahipti.

Fotoğraf çekimlerinde genellikle ellerini arkada bağlayarak poz verirdi.

Beden dilini yorumlayan uzmanlar özgüven sahibi, kendisinden emin kişilerin bu duruşu tercih ettiklerini söylüyorlar.

Onlara göre Büyük Önder böylece “Güçlüyüm, çünkü arkamda halkım var” mesajını veriyordu.

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Evet, Atatürk ellerini her zaman arkada bağladı…

Halkının cebine asla sokmadığı gibi, sahibi olduğu tüm mal varlığını da milletine bağışladı!..