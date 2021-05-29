“Yine dua et ki, Gelin Hanım'a çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu daha ilk! Daha dur bakalım, bunlar iyi günler. Daha neler olacak…”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı bu konuşmasını izlerken, ekran başında dondum kaldım.

Sonra da korku iklimini tufana döndüren bu ürkütücü sözlerin nasıl olup da ağzından çıktığını düşünmeye başladım.

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Öyle ya, kendisine yaşatılan mağduriyetin ilk genel seçimlerde partisini tek başına iktidar yaptığı Erdoğan, Akşener'in şahsında tüm muhalefete yönelttiği tehdidin, ekonomik kriz ve ülkenin iyi yönetilememesinden bunalan geniş kitlelerin vicdanında oluşturacağı mağduriyet algısını artık hesaplayamayacak kadar gerçeklerden koptu mu? O saldırgan üslubun kendisine neler kaybettirip, Meral Hanım'a neler kazandırdığının farkında değil mi?..

“Tayyip Erdoğan'a Oy Vermeyeceğim” diyenlerin en büyük siyasi parti haline geldiğini, çevresini kuşatanların oluşturduğu kalın ve yüksek duvar nedeniyle göremiyor mu?..

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AKP'den kopuş çığ gibi büyüyor.

Bunu görmek için binlerce kişiyle konuşup anketler yapmaya gerek yok.

Hemen örnek vereyim:

Twitter'daki hesabımdan Akşener'i etiketleyip; “Şövalye ruhlu Cumhuriyet kadını, asla yalnız kalmayacaksınız” diyerek bir mesaj paylaştım, 50 bine yakın beğeni aldı.

Bunu yazarken, İzmirli yiğit gazeteci dostum Okan Yüksel'in beni çok etkileyen şu satırlarından da esinlendim:

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“Karşımda Meral Akşener'i ve arkasında kendisi kadar güçlü, aydınlık yüzlü kadınları ve gençleri görünce, bir Latin atasözü olan ‘Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo – Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir'i hatırladım.

Güçlü olmaktan daha çok birlik olmanın, birlikte olmanın önemini kavramış, kolektif çalışma bilinci ile başarıya odaklanmış insanlar yürüyordu kendilerinden emin.

İzmir'e gelmesi, özellikle Karşıyaka'yı ziyaret etmesi, siyaseten iyi düşünülmüş bir organizasyondu. Ancak Karşıyaka'yı ziyaret etmesinden daha güzel ve anlamlı olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyakalılara emanet ettiği annesini, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etmesiydi.

Çünkü daha önce hiçbir siyasi partinin genel başkanı, partisinin ileri gelen birçok ismini de yanına alıp ziyarete gitmemişti Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını.

Mustafa Kemal Atatürk, annesini Karşıyakalılara emanet etmiştir…

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Napoleon Bonaparte; ‘Bir geyik tarafından kumanda edilen aslanlar ordusu hiçbir zaman aslanlar ordusu olamayacaktır' der. Liderliğin öneminin altını çizen bir sözdür bu. Siyasette güçlü olmaktan daha önemlisi birlik olmak dediysek de bu birliğe liderlik edecek insanın sahip olduğu özellikler de çok önemlidir.

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‘Bir meçhul köyden kopup Taşhan'da tunç taşlara / Yırtık çarıklarıyla bir tarih kazan kadın/ Parmağını bulayıp gözündeki yaşlara / Elinin kınasıyla istiklal yazan kadın' diyor Behlül Dal ‘O Kadın' şiirindeki dizelerinde.

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Bu ülkede kadın olmak zordur, evet, erkek teröründen hayatta kalmayı başarabilirlerse neler başarabilirler, ne büyük işlere kalkışırlar, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınımızdan biliriz. Kadındır o, Türk kadını…

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Atatürk sevdalısı işte böyle bir kadın, kadın olmanın ötesine geçmiş özne bir kadın O, düşmüş yollara Türkiye'yi içine düştüğü karanlıktan çıkarmak için küçük bedeniyle ama mangal gibi yüreğiyle bir yol açmaya çalışıyor…”

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O mangal yürekli Cumhuriyet kadınına bir kez de buradan sesleniyorum:

Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…