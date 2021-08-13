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Duvar

Türkiye'de her on kişiden biri kaçak göçmen olmuş, şehirlerimiz istila edilmiş, Suriyeliler plajlarda deve güreşi yapıyor, kamyon kasalarından Afgan taburları indiriliyor… Asrın liderimiz hâlâ “sınırlarımızdaki duvarları yükseltiyoruz, sınırlarımızı surlarla örüyoruz, birilerinin abarttığı gibi göç akını söz konusu değil” diyor.

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– Suriyeliler Avrupa'ya ABD'ye pasaportla bile alınmıyor, Türkiye'ye 5.5 milyon Suriyeli kaçak olarak girdi, en az bir milyonun hangi şehirde yaşadığı, adresi bile bilinmiyor.

– İstanbul'da mesela, resmi olarak 1 milyon 600 bin kaçak mülteci yaşıyor. Kaçağın resmisi olur mu? Türkiye'de oluyor, İstanbul'da resmi olarak 1 milyon 600 bin kaçak mülteci var. Sadece iki yıl önce resmi olarak 600 bin kaçak mülteci yaşıyordu, bir milyon arttı, bir yıla kalmaz İstanbul'da Şam'ın nüfusundan fazla Suriyeli olacak.

– Güya Şam'a namaz kılmaya gidecektik, Şam'ar oğlanı olduk!

– Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih ilçemiz, Şam'ın ilçesi gibi oldu, her sekiz kişiden biri Suriyeli, tarihi Malta çarşısı Suriye çarşısı oldu, lokantadan kuyumcuya, parfümcüden fırına, kasaptan tatlıcıya, artık Türkçe alışveriş yapamazsın, Türk esnaf mecburen taşınıyor, onların yerine Suriyeliler davullu zurnalı açılışlar yapıyor.

– Apartman dairesi kiralayıp, üç dört aile kalıyorlar, gürültü, kavga, merdivenlere kasten dökülen çöpler filan, Türk komşular çaresiz başka ilçeye taşınıyor, boşaltılan daireye anında üç dört Suriyeli aile yerleşiyor. Bir apartmana Suriyeli aile girdiyse, o apartmanın komple Suriyeli olması en fazla iki yıl sürüyor. Sistematik şekilde, apartman apartman, sokak sokak, mahalle mahalle kuşatılıyor, işgal ediliyor.

– İdlib'e Rakka'ya Tel Abyad'a filan gitmene gerek yok, Beyazıt, Laleli, Aksaray'da üç dakika yürü, Türkçe konuşan bile zor bulursun.

– Afganistan'daki Taliban, Mısır Çarşısı civarında askeri üniformayla dolaşan Afganların yanında mösyö kalır.

– Suriyeli işportacılar Tahtakale'deki tezgahlarında “Suriye malı” etiketiyle, cinsel gücü arttırıcı haplar satıyor.

– “Mazlum” denilen Suriyelilerin, Türkiye'de 20 binden fazla şirketi var. Sadece üç yıl önce yedi bindi, sadece iki yıl önce 15 bin olmuştu, bugün 20 bini geçti. Ticaret siciline kaydolma hızında, taa 1923'den beri Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerini bile solladılar.

– Suriyeli İşadamları Derneği var, Afgan İşadamları Derneği var. Siz hiç “mazlum işadamı” duydunuz mu? Duyun… Türkiye'deki Suriyeli-Afgan işadamları Tüsiad gibi, Müsiad gibi dernekleşti, sivil toplum örgütü haline geldi. Uluslararası fuarlara Türkiye kontenjanından katılıyorlar, Türkiye'yi temsil ediyoruz ayaklarıyla kendilerine iş bağlıyorlar.

– Uyanık Suriyelinin biri fırın açtı, ürettiği ekmeği “Tayyib” markasıyla satıyor. İzmir'de fabrika satın alan var, Aydın'da incir ihracatı yapan var, villa sitesi kuran Suriyeli müteahhit var. Holdingleşen Suriyeli var.

– Akp'den milletvekili adayı oldular. Geçenlerde Hatay büyükşehir belediye başkanı izah etti, aday olsalar belediye başkanlığını kazanacakları ilçeler var.

– Türkiye Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, Suriyelilerin doğum oranı, Türk vatandaşlarının doğum oranını geçti. Lütfen yaşadığınız şehirdeki Göç İdaresi Müdürlüğü'nün önüne şöyle bir uğrayın, kucağında bebeklerle Suriyeli kadınları kuyrukta görürsünüz, doğuran, getirip kaydettiriyor.

– Türkiye'de okulları var. Radyoları var. Gazeteleri var. Sadece Suriyelilerin çalıştığı, sadece Suriyelilere hizmet veren hastaneleri var, tahlil laboratuvarları var, ecza depoları var.

– İstanbul'da hem Sultanbeyli'de hem Zeytinburnu'da Halep caddesi var. Aslında o caddelerin adı başka ama, artık Halep caddesi olarak biliniyor, çünkü dükkanlar komple Suriyeliler tarafından ele geçirildi. Sadece tabelalar değil, duvarlardaki grafitiler bile Arapça.

– Hobaraa diye Türkiye'ye sokulan 5.5 milyon Suriyelinin iki milyonu okuma yazma bilmiyor, Türkçe değil, Arapça da bilmiyor, zırcahil… İş öyle utanmaz hale geldi ki, İstanbul'daki sosyetik Suriyeliler, sokaklarda dilenen Suriyelilerden rahatsız oluyor, eğitimli Suriyeliler, cahil Suriyelileri istemiyor!

– Bizzat İstanbul valisi anlattı, “Suriyeliler, sokaklarda dilenen Suriyelilerden rahatsız oluyor, temsilcileri bize geliyor, bunlar yüzünden bizim imajımız bozuluyor diye şikayet ediyorlar” dedi.

– Gidin lütfen Florya'ya Nişantaşı'na Moda'ya Caddebostan'a… Gözlerinize inanamazsınız, resmen istila.

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Duruşun andırır asil soyluyu

Hisar, Kuruçeşme, Sahil boylu mu

Arnavutköylü mü, Ortaköylü mü

Kız sen İstanbul'un neresindensin

Baştan yazmak lazım, baştan…

Afrinli misin, El Bablı mı

Hamalı mı, Humuslu mu

Suriyeli mi, yoksa Afgan mı

Birader sen İstanbul'un neresindensin?

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Ve, asrın liderimiz hâlâ “abartıyorlar, sınırlarımızı duvarlarla ördük, surlarla ördük” diyor.

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“Türk diye bir ırk yok” diyen Akp milletvekili, “Suriyeli kardeşlerimiz giderse ülke ekonomisi çöker” diyor, kimsenin gıkı çıkmıyor.

Kardeşim, Türkiye sanayisini kaçak Suriyeliler mi kurdu diyorsun, koro halinde üstüne çullanıp, “ırkçısın” diyorlar.

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Arap hayranı Akp milletvekilinin “Türk ırkı yok” demesi, Türk vatandaşları yerine kaçak Suriyelileri savunması ırkçılık olmuyor, senin bu saçmalığa itiraz etmen “ırkçılık” oluyor.

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(Kaçak göçmen ordularını zaten ülkelerine sokmuyorlar ama, İngiltere'de mesela, İngiliz yoktur diyebilir misin? İngiltere kraliçesi Japon mudur? Almanya'da Alman yoktur, İtalya'da İtalyan yoktur, Fransa'da Fransız yoktur diyebilir misin? Türkiye'de Akp milletvekili bunu diyor, sonra bize “ırkçı” diyorlar!)

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Ülkesindeki kadınları çocukları Taliban'a bırakıp kaçan, Türkiye'ye kaçak olarak giren, CIA maşası Afgan gazeteci, youtube videosu yayınlıyor, Bolu halkı tarafından demokratik yollarla seçilmiş Bolu belediye başkanı Tanju Özcan'a “şerefsiz” diyor, Türk kadınlarına “çıplak karılar” diyor, Türk kadınlarının beş kuruş karşılığında memelerini gösterdiğini söylüyor… Kendi vatanını bırakıp kaçan korkak Suriyeli, Türkiye'yi Chp'ye bırakmamak gerektiğini söylüyor, sosyal medyadan çağrı yaparak, Türkiye'deki Suriyelileri Chp'lilere karşı kışkırtıyor, kimseden çıt çıkmıyor.

Bu cibilliyetsiz yavşaklara kimse hesap sormayacak mı, biz bu kadar onursuz bir devlet miyiz diye soruyorsun, koro halinde üstüne çullanıp, “ırkçısın” diyorlar.

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Taa en başından beri toplumu uyaran Profesör Ümit Özdağ'a sosyal medya üzerinden küfreden kaçak Suriyeli'ye -herhalde ödül olarak- Türk vatandaşlığı veriliyor, herkes sessizce seyrediyor.

Böyle kepazelik olur mu diyorsun, burnuna doğru parmağını sallayarak “ırkçısın” diyorlar.

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İki kaçak Suriyeli, başkent Ankara'nın göbeğinde, parktaki elektrik direğini tekmeliyor, bunu gören iki gencimiz “yapmayın” diye uyarıyor, vay sen misin uyaran, kaçak Suriyelilerden biri bıçağı çekiyor, ikisini birden deşiyor, göğsünden darbe alan 18 yaşındaki Emirhan ölüyor, 18 yaşındaki Ali Yasin yaralanıyor, Suriyeliler kaçıyor, bu olay gayet normal karşılanıyor, “sıradan bir sokak kavgası, üzerinde durmaya değmez” deniyor.

Mahalleli ölümün öfkesiyle sokağa iniyor, “üzerinde durmaya değmez” diyenler koro halinde bağırmaya başlıyor, “ırkçılık” diyor.

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Bizim öldürülmemiz normal.

Gerisi ırkçılık yani.

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Gayet açık görülüyor ki…

Kendi vatanımızda artık sadece Türk olmak suç.

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Dolayısıyla…

Sınırlarımıza duvar örülmesi hikayedir.

Duvarı milletin zihnine ördüler!

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“Irkçı” yaftasıyla, algı operasyonlarıyla, milleti zihin duvarlarının ardına hapsettiler, fikrini söylemeye korkar hale getirdiler, fikrini söylemeyi ayıp hale getirdiler, “susup otur, yoksa ırkçı damgasını yapıştırırız” haline getirdiler, memleketi elaleme bu sayede verdiler.

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Sorunlarımızı çözmek için sınırlara duvar örmeye filan gerek yok…

Zihinlerdeki duvarı yıkalım yeter.