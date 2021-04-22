Darbecici Sisi!

128 milyar doların buharlaşması… Amirallere kelepçe vurulması… 60 bin 60 bin devam eden günlük vaka, 350'ye varan günlük can kayıpları… Kabine değişikliği ayaklarıyla bakanın kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satmasının üstünün örtülmesi… Bunlar olurken, dış politikamızdaki şahane ‘kıvraklık' gözden kaçmasın diye yazayım dedim.

Türkiye'de dün, her mitingde her toplantıda elde rabia işareti şöyle şeyler dediler:

Mısır'ın başındaki Sisi bir tirandır…

Kalkıp darbeyle iş başına gelenlere hiçbir zaman saygı duymayacağım.

Aynı masaya oturup darbeci Sisi'yi meşrulaştırmam…

Sisi denilen kişi Mısır'da bir zalimdir.

Mursi eceliyle ölmemiş, öldürülmüştür…

Sisi ile görüşür müsünüz? Şaka yapıyorsun herhalde. Asla söz konusu değil…

Pazar günü İstanbul için Sisi mi diyeceğiz yoksa Binali Yıldırım mı?

Ben Sisi ile görüşmem…

Hele Sisi, sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin.

Türkiye'de büyük ‘U' dönüşü yapıp aniden bunları demeye başladılar:

Bakanlarımız muhattaplarıyla görüşebilir.

Mısır ile istihbari görüşmeler için hiçbir açıdan engel yoktur, yaparız.

Mısır'la barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir.

Mısır, Arap dünyasının beyni ve kalbi!

Değişimde hızlarına yetişilemiyordu, eylemde ışık hızına geçtiler:

Arap medyasından geldi haber. Mısır'la kurulan diplomatik temasların ardından, Mısır'dan kaçıp Türkiye'de Sisi'ye yönelik muhalefet yapan televizyon kanalları kapatılacak. Yöneticileri tutuklanıp Mısır'a teslim edilecek…

Haber üzerine AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay izah etti. Evet, Türk makamları ile TV yetkilileri arasında görüşmeler vardı. Televizyon yetkililerinden içerik politikasının gözden geçirilmesi talep edilmişti.

Türkiye'nin kucak açtığı Sisi muhaliflerinin İstanbul'da kurup Mısır'a yayın yaptığı Mekameleen ve Al-Sharq isimli televizyon kanallarının canlı yayınları durduruldu!

Türkiye'den Sisi'ye çok sert muhalefet yayınları yapan Müslüman Kardeşler bağlantılı Mısırlı gazeteci Moataz Matar, Türk yetkililerden gelen uyarı üzerine 10 Nisan'dan itibaren programını yayından kaldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dişişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüştü, “Ramazan ayınız mübarek olsun” dedi.

Mısır, bir Türk heyetini davet etti. Heyet Mayıs ayında Kahire'ye gidecek. (Yeri gelmişken şu bilgiyi not edeyim. Kahire'nin kelime anlamı ‘muzaffer' yani ‘galip gelen' demek!)

Flaş Flaş'tı… Duyanlar inanmakta zorlandı ama bunu da yaptılar.

Mursi'nin ölüm yıldönümünde Meclis kürsüsünden “Darbecilerden asla korkmayan Mursi bugün rahmetle anılıyor. Ölümüne sebep olanlar ise lanetle anılıyor” diyen, CHP'ye “Şimdi de Sisi'nin sözcülüğüne terfi etmişler” diyen, Kılıçdaroğlu'na “Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e terörist diyerek Sisi'nin dilini kullanıyor” diyen, Mısır polisinin Kahire'de Anadolu Ajansı'nı basıp biri Türk 4 çalışanın gözaltına almasına sinirlenip “Mısır'ın bu girişimi acziyettir. Batı, Mısır'daki darbecilere sessiz kaldığı için bunlar oluyor” diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ansızın sevmeye başladı Mısır ve yöneticilerini. Allah'ın sopası yok… Sisi'ye bugüne kadar söylemediğini bırakmamıştı ama AKP adına TBMM Başkanlığı'na “Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu kurulsun” diye yasa önerisi verdi!

Dönüşleriyle Türkiye'de yeni bir dönem başlattılar.

Sisi'ye zalim demenin cezası 1 yıldan başlar artık!

Darbeci Sisi demek zinhar yasaklanır, en az 3 yıl hapis cezası istenir.

Sisi tirandır diyeceklere trenle ceza verilir.

Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmek, edep yahu! (Yanlış anlaşılmasın, Binali Yıldırım'a Binali Yıldırım demek serbest…)

Sisi ile sofraya oturmam demek, herşeyden önce nimete günah.

Sisi darbeyle işbaşına geldi saygı maygı duymam demek, hakarete girer tutuksuz yargılanırsın ayağına da kelepçe takılır.

Sisi ile görüşmem diyenlere ceza verilmez ama şiddetle kınanır!

CHP ve Kılıçdaroğlu'da yırttı. AKP artık onlara ‘Sisi'nin sözcüsü' diyemez…

Sisi'ye Sisi demek, ayıp ayıp koskoca president o.

Sisicim desek peki, bak o olabilir işte…

Pek kıymetli dış politikamızın insanı Kahireden son örneği… Neredeeen nereye deniyor ya! Darbeci Sisideeen, cici Sisi'ye…