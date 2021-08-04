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Erdoğan mı, bakan mı, kayyum mu?

30 Temmuz 2021… Aklınızda tutun, ilginç bir tarih!

Aynı gün sabah saatlerinde Manavgat'ta tarım ve orman bakanı konuştu…

Aynı gün İstanbul'da Türk Hava Kurumu Onursal Başkanı konuştu…

Aynı gün akşamüstü Türk Hava Kurumu'nun resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı…

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Yer: Manavgat yangın yönetim merkezi. Orman bakanı Bekir Pakdemirli, THK'nın elindeki uçaklarla ilgili açıklama yaptı: “Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin faydalı olacağı düşünüldü. Eksik müdahale yok. THK ile sorunumuz yok, sorun uçaklarda. Uçakları uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans veremez. Biz son teknoloji diyoruz, hala antikacı dükkanı gibi 60'lı yıllardan kalan uçakları kullanılım deniyor. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse, kullanırız…”

Yer: İstanbul Çamlıca Camii, cuma çıkışı: Türk Hava Kurumu Onursal Başkanı, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THK uçakları hakkında açıklamalar yaptı: “Dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahibiz. Böyle, bunların anlattığı gibi değil. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda kullanabilecek uçak falan yok! Ama bunlar duymaz uydurur. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen uçaklar var. Azerbaycan da bir amfibik uçak gönderecek.”

Yer: THK resmi internet sitesi: Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı Cenap Aşçı, kurumun sitesine şu açıklamayı koyduruyor: “Bugün bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı görülmektedir! Türk Hava Kurumu olarak tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi müdahale edilmektedir! Kurumumuzun gerçeğe aykırı şekilde haberlere alet edilmesi kabul edilemez! Asılsız iddialarda bulunanlar ağır bir vebal altındadır! Şu anda Manavgat dahil çeşitli bölgelerdeki yangınlarda 3 adet Beriev BE-200 amfibik yangın söndürme uçağı dahil 20 hava aracımız müdahalede bulunmaktadır!”

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Hoppalaaa… Alevler yurdumuzun ve sinirlerimizin her yanını sardığı için sanırım, aynı gün yapılan ve aklımızı hiçe sayan üç mühim açıklamayı net olarak anlayamamışız.

Orman bakanı, ‘antika' diyor THK uçakları için. THK'nın sitesine göre kurumun ‘Onursal Başkanı' olan Cumhurbaşkanı, ‘THK'nın elinde buralarda kullanılabilecek uçak falan yok' diyor. Cumhurbaşkanı'nın eski bakanlarından, THK kayyumu Cenap Aşçı, “THK hava araçları yangınlara müdahale ediyor” diyor.

Aklımızı koru Yarabbi… Ormanlarımız yanarken hangarda ve meydanda yatan THK uçaklarından geçtik ‘gerçeği' öğrenebilsek yetecek bize.

Aynı gün söyleniyor bu laflar, üstelik canlı yayında. Arşivler orada. Açın bakın THK'nın resmi sitesine, duruyor kayyumun açıklaması nal gibi!

Bugün 7. gün… Bir haftadır yanıyor güzelim ormanlarımız ve biz uçak var mı yok muyu tartışıp kime inanacağımızı bilmiyoruz hala! Cumhurbaşkanına mı, onun atadığı orman bakanına mı, AKP'nin eski bakanı kayyuma mı?

Bu soruyu sormamak ayıp!

Kayyuma fena takıldım… Belli bir malın belli bir süre yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için resmi makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kimseye kayyum deniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bile atanmıştı kayyum, son yıllarda çok fazla duyduk… 31 Mart 2019'da HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 beldede 65 belediye kazandı. Terörle ilişkili oldukları iddiasıyla seçilenlerin çoğu görevden alındı, boşalan koltuklara kayyumlar oturdu. İllerde o ilin

Cumhurbaşkanı tarafından atanmış valisi, ilçelerde o ilçenin Cumhurbaşkanı tarafından atanmış kaymakamı kayyum oldu. HDP'de 6 belediye kaldı!

AKP toplantısında içişleri bakanı ‘kayyum belediyeler' hakkında bir sunum yaptı geçen ay. Sunumun ardından AKP Genel Başkanı Erdoğan partisine şu talimatı verdi: “Kayyumlara çok ciddi yatırım desteği verildi. Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar diğer illere kıyasla çok yüksek düzeyde. Örgüt olarak bu yatırımları halka iyi anlatın…”

Yani iktidar kayyumlar aracılığı ile o şehirlerde, o ilçelerde, o beldelerde pozitif ayrımcılık yaparak yatırımları destekliyor, seçilmiş başkanların götürmediğini iddia ettiği hizmetleri götürüyordu!

HDP'den boşaltılan belediyelerde kayyumlar aracılığı ile ‘halka hizmet için' ayrımcılık yapan AKP iktidarı, 865 gün önce atatanan kayyum başkanla, Atatürk'ün kurduğu THK'ya neden bir çivi bile çakmadı öyleyse?

Kayyumlu belediyeler bu ülkenin de, kayyumlu THK el alemin kurumu mu? Yoksa iş tamamen oy oy oy mu?