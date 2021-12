PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haberleeer… Haberleeer…

“Ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum” diyen Cumhurbaşkanı, dolara dersini verip, milletin refahını Katar seviyesine ulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabına şunu yazdı: “Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz! Kazanan sadece bankada parası olan değil!”

Hazine ve Maliye bakanı olacağı gözünden belli olan bakan Nebati ise, “Bir gecede düze çıkardınız ama fiyatlar hala yerinde. Ne yapacaksınız” diye soran gazetecilere önce, gözlerimin içine bakın dedi ve ekledi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir!”

Saray seviyesinden, yani yukarıdan gelen haberlerde herkes kazanıyor, bu soğuk günlerde insanın içi doğalgaz faturasını ödeyip kombiyi 30 dereceye ayarlamış gibi ısınıyor.

Yukarıda sıkıntı yok yani…

Peki aşağıdaki durum ne? Allah sizi inandırsın dünya lideri diye boşuna denmiyor; bir gecede çözdü sorunları orada da sıkıntının s sini bırakmadı!

***

Üniversite öğrencilerine memleketin başkentinde mikrofon uzattı muhabir mesela, “Yemek işini ne yapıyorsunuz, neler yiyiyorsunuz” diye sordu. Önemli bir bölüm, “Belediyenin bedava akşam yemeğinden yiyiyoruz” dedi. Büyük bir bölümü ise bol bol su içtiğini söyledi iyi mi! Muhabirin şaşırıp, “Su mu” demesine şaşıran öğrenciler tekrarladı: “Eveeet su… Akşamları su içiyoruz!”

Lokantalar etli yemek yapmama kararı aldı bu arada! Nasıl olur demeyin, Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir anlatsın da dinleyin: “Aldığımız ete, yağa yüzde 100 zam geldi. Et yemeğinin porsiyonu 35 lira oldu, kimse almıyor. Bu yüzden et yemeği servislerini kapattık. Yeni yılda et yemeklerinin porsiyonu 45-50 lira olacak!”

Memleketin aşağı kesiminden haberlere devam ediyoruz sayın seyirciler…

Eskişehir'de açıklandı, yarım ekmek kokoreç 35 lira!

Milletin parasının deve edilmesi, bebek mamasının ‘hırsızlığa' karşı kilitli kutularda satılması ağrımıza gitmiyor alıştık ama, evin odası çalınıyor memlekette, evin odası!

Bir yıl önce 3+1 olarak satın aldığı ve kiraya verdiği evine taşınmak isteyen ev sahibi eve bir geldi, evi 2+1! Nasıl olur diye küçük bir araştırma yapınca durum ortaya çıktı. Yan dairede oturan komşu odanın birini kırıp, kapısını iptal edip kendi evine katmış! Odayı evine katan komşunun pişkinliği bizi yönetenlere örnek olur diye korkuyor insan! Neden böyle bir şey yaptınız diyenlere şunu dedi o komşu: “Belediyeye sorduk, ‘ne isterseniz yapın' diyerek izin verdiler!”

İşsiz kalınca annesinin evine sığınan evli, bir çocuklu Mustafa Kayalar 8 ay iş bulamadı. Evde hır çıktı tabi, mecburen kayınvalidesinin yanına taşındı. Kayınvalide de fazla dayanamadı, ‘gidin' dedi. Bir binanın 2 metre genişliğinde 1.5 metre yüksekliğinde mağara benzeri deposunda yaşamaya başladılar!

Son olarak, parçalı bir haber var sayın seyirciler, işte iyi parçası…

TL, 1 dolar karşısında 18 liraydı. Diyarbakırlı pazarcı borçlarını ödemek için evde tuttuğu 10 bin doları cebine koyup bozdurmak için sokağa çıktı. Cuma olduğu için, ‘cumayı kılayım sonra bozdururum, hem belki biraz daha yükselir' dedi. Şadırvana gitti, ceketini çıkarıp karşısına astı abdest almaya başladı. O sırada yanına biri geldi, o da abdest aldı. Sonra baktı, yanındaki adam gitmiş. Uyuz oldu. Ceketin cebine baktı 10 bin dolar buhar… Polisi aradı, çevredeki tüm kameralara bakan polis hırsızı iki gün içinde yakaladı, şükür 10 bin dolar aynen duruyordu!

Bu haberin kötü tarafı mı olur diyorsanız, var… Hırsızı yakalayıp parayı bulan polis, 10 bin doları bizim pazarcıya teslim etti ama adamın yüzünden düşen bin parça! Şaşırdılar, “Sevinsene birader, 10 bin doları geri aldın işte” dediler, pazarcı patladı: “O gün dolar 18 liraydı. Bugün düştü. Zararım 60 bin lira! Hırsızlardan davacıyım, bu zararımı ödesinler!”

Kitabın, gazete haberlerinin, raporların ‘özetini' seven dünya lideri için özetleyelim aşağıdaki durumu…

Üniversite öğrencilerimiz, tıp dünyasının yeni keşfi “Sağlık için saat 19:00'dan sonra yemek yeme” ilkesini benimsemiş durumda yatana kadar sadece su içiyor, gayet sağlıklı!

Aşırı et tüketimi insanlarda türlü hastalıklara davetiye çıkarıyor, kanıtlandı. Millet ve onlara hizmet eden lokantalar diyetisyen gibi oldu, et yemeyi, etli yemek yapmayı tümden kesti. Kolay kolay ölmeyip, dünyaya kazık çakacağız!

İnşaat sektörünün durma noktasına geldiği söyleniyordu. Yalaaan! Sektörde işler öyle açık ki, yan komşunun odasına bile inşaat yapıyor millet!

Öze dönüş modeli yayılıyor büyük şehirlerde. Millet parayı basıyor, doğada kuş cıvıltıları arasında teknolojiden uzak taş devri gibi yaşıyor. Bursa'da bir aile bu modaya uyup mağaraya taşındı bile!

İçişleri bakanının önderliğinde kılı kırk yarıp Sedat Peker'in ilan ettikleri hariç tüm suçluları anında yakalayan Türk polisi, 10 bin doları çalıp yiyebileceğini sanan gafil hırsızları yakaladı iki günde! Millet öylesine refaha dalmış ki, parasını teslim alan adam üzerine bir de faiz istiyor!

Yani, dünya liderine ve onun seçtiği bakanların gözlerine bak yeter, gerisini merak etme sen!