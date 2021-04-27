Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya (Topruk Hükümeti), Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela ve Uruguay…

Bu ülkeler, Ermeni soykırım iddiasını resmen tanıyanlar! 31 ülke…

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2019 yılında ABD Senatosu da 1915 olaylarını oy birliği ile soykırım olarak kabul ettiğini açıkladı. Fakat, Başkan Donald Trump ‘soykırım' yerine, “20. yüzyılın en kötü kitlesel kıyımlarından biri” dedi. Yöneticilerimiz ve şakşakçı medyası, “Adamım Trump… Bizi seviyo, soykırım demedi” diye çok sevindi.

Her yıl böyle oldu. ABD Başkanı ne diyecek telaşına kapıldık biz. Sağlam kararlı, ilkeli ve diplomatik hamleler yapacağımıza, edilgen pozisyondan çıkacağımıza ‘kıyım'a razı, ‘soykırım'a küsüp ‘kınama' açıklaması yaptık…

Joe Biden ABD Başkanı seçildi sonra. Telefon bekliyorduk aradı gerçekten. Ertesi gün de ‘soykırım' deyiverdi. Sürpriiiz…

Sürpriz müpriz değildi aslında. Böyle olacağı kesindi!

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmasından bir yıl önce Deleaware Eyaleti'nden senatör seçildi Joe Biden… O tarihten itibaren Yunan ve Ermeni lobileriyle birlikte hareket etti hep. 1987 yılında mesela, Türkiye'ye ambargo uygulanması için kongreye yasa teklifi verdi.

Adalet komisyonu ve dış ilişkiler komisyonu üyelikleri yaptı, dış ilişkiler komisyonunun başkanı oldu. Görevi boyunca Türkiye'yi ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı. 1999'da Türkiye'ye yönelik 5 milyar dolarlık yardım paketinin serbest bırakılmasını komisyon başkanı olarak veto etti.

ABD başkanı adayı olarak 2020'de konuşurken 1915 açıklamasında ‘soykırım' dedi. Daha o zaman, “Ermeni soykırımını tanıyan bir karara destek vereceğime söz veriyorum” dedi!

Yani Biden, Yunanlılar, Kıbrıs ve Ermeni sorunuyla ilgili olarak kapalı kapılar ardında konuşmuyor fikrini açık açık söylüyordu. Günlerdir, ‘aslında ne diyeceğini bile bile' Biden'ın açıklamasını bekledi öngörülü dış politikamız!

Ve Joe açıklama yaptı. Bizimkiler bu anı bekliyordu, hatta ‘çok şaşırmış' pozlu ‘sert, esef dolu ve tabi ki kritik' kınamaları çoktan hazırlamışlardı. Art arda patlattılar açıklamaları.

Biri çıkıp, “Kardeşim tamam kınadınız. Biz de esefle şey ediyoruz da, öncesinde hiçbir şey yapmadınız bundan sonra ne yapacaksınız?” diye sorsa. ‘Adam soykırım' dedi işte… Ne yapacaksınız?

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Biden'ın açıklamasına kadar A Planı neydi, bundan sonraki B Planı ne? Dışişleri Bakanlığı'nın ‘durup bekleme' ve ‘elçi çağırma' dışında, (ki onu ben bile yapabilirim) ne gibi hamleleri olacak?

Masa başında oturup ahkam kesmek kolay… Vardır bir planları elbet diye düşünülebilir.

Ama maalesef ne öncesi için, ne de sonrası için bir plan yok!

Nereden mi biliyorum?

Yazının başında tam 31 ülke adını sıralamış ve ‘soykırımı resmen tanıyan' ülkeler demiştim ya… İşte o 31 ülkeden 20'si, “İsviçre 2003'te, Arjantin 2004'te, Slovakya 2004'te, Hollanda 2004'te, Kanada 2004'te, Polonya 2005'te, Venezuela 2005'te, Litvanya 2005'te, Şili 2007'de, İsveç 2010'da, Bolivya 2014'te, Suriye 2015'te, Lüksemburg 2015'te, Bulgaristan 2015'te, Çek Cumhuriyeti 2015'te, Paraguay 2015'te, Latin Amerika Parlamentosu 2015'te, Almanya 2016'da, İtalya 2019'da, Portekiz 2019'da, Libya (Tobruk hükümeti) 2019'da” sözde soykırımı parlamentolarından geçirip kabul ettiler.

20 ülke… Hepsi de ayrı ayrı yıllarda ama tamamı AKP iktidarı döneminde!

Taa 2003'te bankalarıyla ünlü İsviçre soykırım tasarısını meclisine getirmeden önce ne yapmış dışişlerinin AKP'li yöneticileri? Hiç…

Hadi 2003'te bir şey yapmadın. Sütten ağzın yanmış, 2004 yılında yoğurdu üfleyerek ye değil mi? Ekonomik açıdan iyi ilişkilerinin bulunduğu, Türkiye'de her yıl milyarlarca dolar kazanan Hollanda için hangi girişimlerde bulundun?

2004'ü geçtik, sık sık bizi ziyarete geliyor yöneticileri, sınırımızdaki ‘komşu' Bulgaristan 2015'te getirmiş parlamentosuna ‘soykırım hikayesini' sen ne yaptın öncesinde?

Almanya 2016'da, ‘dostum' İtalya daha dün 2019 yılında kabul etmişler. İnsan bir tanesini incelikli bir planlama ile engeller milletine, tarihine yapılan haksızlığı önler değil mi?

Bu arada işin uzmanları söylüyor, bizimkiler ‘dur bakalım ne olacak' diye beklerken milyarlarca dolar tazminat için de yasa çıkarır meclislerinden bu ülkeler. Biliyorsunuz daha yeni ‘el değiştirdi' 128 milyar dolarımız, kasa müsait değil yani!