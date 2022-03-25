800 işçiyi video ile işten çıkaran şirkete hükümetten tepki: Genel müdür istifa etsin

İngiltere'de yolcu taşımacılığı yapan gemicilik şirketini P&O Ferries'in geçen hafta bir video bağlantısıyla 800 işçisine topluca işten çıkarıldıklarını bildirmesine tepkiler büyüyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin Genel Müdürü Peter Hebblethwaite'a istifa çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de P&O Ferries isimli yolcu taşımacılığı yapan şirketin geçen hafta 800 işçiyi video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda işten çıkarma kararına tepkiler artıyor…

Toplu işten çıkarmaya İngiliz kamuoyunda tepkiler artarken, İngiltere hükümeti de çok sert bir açıklama yaptı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin genel müdürü Peter Heeblethwaite’a istifa çağrısında bulundu.

Shapps, tartışma yaratan şirketin genel müdürü için, “Yasaları bilerek çiğnedi. Nefes kesici bir utanmazlık sergiliyor” açıklamasını yaptı. P&O Ferries şirketi geçen hafta İngiltere limanlarındaki gemilerinde çalışan 800 işçisine video bağlantısıyla işten çıkarıldıklarını açıklamış, gemilerden ayrılmayı reddeden işçiler ise güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmıştı.

İşten çıkarılan işçilerin yerine asgari ücretin altında sözleşmeli işçilerin işe alındığı belirtilmişti.

Dün, İngiliz parlamentosunda vekiller tarafından sorgulanan şirketin genel müdürü Hebblethwaite, işçileri önceden uyarı vermeden ve sendikalara bildirip danışmadan işten çıkarmanın yasaların ihlali olduğunu söylemiş fakat gerekirse yine aynı şeyi yapacağını dile getirmişti.

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