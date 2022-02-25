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ABD, Almanya’ya 7 bin asker daha gönderiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ABD’nin Almanya’ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.

Sozcu.com.tr
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ABD, Almanya’ya 7 bin asker daha gönderiyor

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya’ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, “NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya’ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum” ifadelerini kullanmış, “Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa’ya Ukrayna’da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor” demişti.

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