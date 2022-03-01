ABD’de ‘Rus ajan’ alarmı! Sınır dışı ediliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Misyonu'ndan bir yetkili, BM'de çalışan bir Rusya ajanının sınır dışı edildiğini açıkladı.

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ABD’nin Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan bir yetkili, BM’de çalışan bir Rus çalışanının “istihbarat ajanı” olduğu için sınır dışı edildiğini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre yetkili, “28 Şubat’ta ABD, Birleşmiş Milletler’de çalışan ve ABD’de ikamet imtiyazlarını kötüye kullanan bir Rus istihbarat ajanının ülkeden ayrılmasını talep etme sürecini başlattı” dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD tarafından BM daimi temsilciliğinde çalışan 12 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rus diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 7 Mart tarihine kadar süre verildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki 12 diplomatını casusluk iddiasıyla sınır dışı etmesine misilleme yapacağını söylemişti.

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