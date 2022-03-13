ABD’li yetkililer, Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat istediğini iddia etti

ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Çin’den askeri teçhizat istediğini iddia etti.

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ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin'den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verildi.

Rusya’nın Çin'den ne istediği hakkında ayrıntı vermeyen ABD'li yetkililer, Çin’in Rusya’ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu ve ABD’nin müttefikleri ile bu konuyu ele almayı planladığı ifade edildi. ABD’li yetkililer ayrıca, Rusya’nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu öne sürdü.

SULLOVAN, ÇİN’İN DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI İLE GÖRÜŞECEK

Çin'in Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile görüşmek üzere yarın İtalya'nın başkenti Roma’ya gidecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmelerde iki ülke arasındaki rekabeti yönetme çabaları ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine odaklanılacak” denildi.

Sullivan ise Rusya’nın diğer ülkeleri biyolojik veya kimyasal saldırılar başlatmakla suçlaması hakkında, “Bunu kendilerinin yapmak üzere olduklarını söyleyebilirim. Çin ve diğer ülkeler Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardım etmeye çalışmamalı. Ne Çin’in ne de başka bir ülkenin Rusya’nın bu kayıplarını telafi etmeyeceğinden emin olacağız” ifadelerini kullandı.

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