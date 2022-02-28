ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’daki ABD’lilere uyarı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, “ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli” ifadelerine yer verdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus uçaklarına hava sahasının kapatma kararı aldı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yapılarak, “Artan sayıda havayolu Rusya’ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahasını Rus havayollarına kapattı. ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya’dan derhal ayrılmayı düşünmeli” denildi.

Açıklamada ayrıca, “ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığının Rusya için Seyahat Danışmanlığı seviyesinin ‘Seviye 4: Seyahat Etmeyin’ seviyesinde olduğunu hatırlatıyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında İspanya, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

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