Alexander Dugin’in kızının bombalı suikastında şok iddia

Uluslararası kamuoyu tarafından "Putin'in beyni" lakabıyla tanınan Alexander Dugin'in kızına yönelik bombalı saldırı ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Resmi olarak Rusya hükümetinde görev almayan fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Alexander Dugin’in kızının önceki gün Moskova yakınlarında bombalı saldırıda yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor…

Normalde Dugin’e ait olan araç bomba ile parçalara ayrılmış fakat araçta sadece Dugin’in kızı Darya Dugina’nın olması trajedinin boyutunu katlamıştı. Kızıyla birlikte gitmesi gerekirken başka bir araçla gitmeyi tercih eden Dugin, kızının yaşamını yitirdiği bombalı saldırıdan kurtulsa da eve dönüş yolunda alevler içinde kalmış cipi görünce fenalık geçirdi.

Moskova yönetimi saldırının arkasındakilerin Kiev yönetimi olduğunu öne sürerken Darya Dugina’nın intikamının alınacağını duyurdu. 24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgalini geri püskürtmeye çalışan Ukrayna yönetimi ise saldırıyı üstlenmediği ve Moskova’nın iddialarını yalanladı.

İngiliz medyası, 180 gündür devam savaşta Dugina’nın ölümünün arkasında Moskova yönetiminin olduğunu iddia etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, “Soruşturma henüz başlamışken Rus yetkililer Ukrayna’yı suçlamaya başladı. Fakat Ukrayna’nın Putin’e en yakın isimlerden birinin kızının karmaşık suikastını gerçekleştirmekten büyük askeri endişeleri var” yorumuna yer verdi.

HALKTAN DESTEK ALMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

Gazete, “Herson ve Kırım’da Rusya karşıtı Ukrayna yanlısı gösteriler artarken, Moskova’da bu tür bir saldırı düzenlemek Kiev yönetiminin askeri ve istihbarat yeteneklerinin çok ötesinde” iddiasını öne attı. Rus siyasetine hakim olanların görüşlerine yer veren İngiliz medyası, Dugina’nın ölümünün arkasında Kremlin olduğunu ve bu sayede hem Ukrayna’ya karşılık verme hakkı elde ettiğini hem de Rus halkından destek alabileceğini yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşının çok uzamasından dolayı kamuoyunun bu savaşa ilgisinin geçtiğini aktaran İngiliz medyası, “Savaşı Moskova’ya getirerek Putin, Rus halkının desteğini almayı amaçlıyor. Bu sayede Putin, Kiev’e çok daha sert saldırılar yapabilir” ifadesine yer verdi.

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