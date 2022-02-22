Almanya’da üniversitede tornavidalı Türk öğrenci paniği

Türkiye’den Almanya’ya eğitim için giden bir Türk öğrenci, başka bir Türk öğrenciye tornavidayla saldırdı. Kaiserslautern Teknik Üniversitesi’nde dehşet anları yaşanmasının ardından, Türk öğrenciler toplu olarak polise gidip "Hayatımız tehlikede" diyerek yardım istedi.

Ali GÜLEN

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Almanya'da birçok Türk gencinin de eğitim gördüğü Kaiserslautern Teknik Üniversitesi kampüsünde dehşet dolu anlar yaşandı.

Üniversitenin Almanca hazırlık bölümüne giden bir Türk öğrenci, yine aynı bölümde okuyan başka bir Türk öğrenciye tornavidayla saldırdı. Genç arkadaşını kampüsün içinde yüzlerce metre kovalayan Türk saldırgan, yakalayamayınca amacına ulaşamadı.

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Her iki öğrencinin de, ‘bilgi-işlem’ denilen ‘informatik’ okumak için okuldan kabul aldığı, dil sorununu aşmak için hazırlık eğitimi gördüğü, saldırıya uğrayan öğrencinin, Almanca için arkadaşından ders notu istediği ve hatta birlikte kısa süre arkadaş oldukları belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen ve Türkiye'den yeni geldiği açıklanan saldırgan öğrenci nedeniyle birçok Türk genci polise giderek şikayetçi oldu.

“BİZE DE SALDIRABİLİR”

Saldırganın kendilerine de saldırabileceğinden endişe eden Türkler polisten önlem almasını isterken, saldırıya uğrayan Türk genci ise Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki ailesinin yanına gitti.

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