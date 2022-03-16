Almanya’nın göbeğinde Rus casuslarının konutu ortaya çıktı

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, başkent Berlin'deki Steglitz Caddesi üzerindeki lüks malikanenin Rus ajanlar için bir üs olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Berlin’deki Steglitz Caddesi’nde bulunan lüks villanın Rus casusları için bir üs olduğunu yazdı.

Gazete, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılan kompleksin Sovyetler Birliği’nden beri Moskova’ya ait olduğunu fakat şu an Putin’in “Dış Mülk Yönetim Kurumu”na ait olduğunu aktardı.

Gazete, Almanya’da yaklaşık 2 bin Rus ajanın olduğunu öne sürerken bazı görevlilerin de bu villada ikamet ettiklerini yazdı.

Rusya’nın Avrupa’daki bilgi kirliliğini buradan yönettiğini iddia eden Bild muhabirleri kapıyı çaldıklarında karşılarına Sputnik Almanya’nın yayın yönetmeni Sergey Feoktistov’un çıktığını söyledi. Feoktistov, binada kendisi gibi Rusya devlet medyasında çalışan sadece 3 gazetecinin yaşadığını ve çalıştığını söyledi.

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