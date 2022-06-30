Ankara’nın iadesini istediği vekil Erdoğan’a ateş püskürdü

Terör örgütleriyle yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadesini istediği isimlerden biri olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatın ardından İsveç basınına konuştu. Özel bir röportaj veren Kakabaveh, Erdoğan'a ateş püskürdü, Sosyal Demokratları eleştirdi.

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Önceki gün, NATO Liderler Zirvesi'nde uzun ve yoğun görüşme trafiğinin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Üç ülke arasında memorandum imzalanırken, geçmişte terör örgütleri adına çalışan ve Erdoğan'ın iadesini istediği İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye’yle yapılan anlaşmaya karşı çıktı. Kakabaveh, Türkiye’nin itirazını geri çektiği gün için ‘kara bir gün’ ifadelerini kullanırken, bugün de İsveç basınına özel röportaj verdi.

Kakabaveh, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlaşmaya varmasını ‘şok edici’ olarak nitelendirirken Başbakan’ın partisi Sosyal Demokratları Erdoğan’a ‘boyun eğmek’le suçladı.

‘BOYKOT ETMEYE’ ÇAĞIRDI

Kakabaveh, İsveç merkezli Aftonbladet’e yaptığı açıklamada, İsveç ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, hükümetin Ankara’nın İsveç dış politikasını kontrol etmesine izin verdiğini gösterdiğine inandığını da vurguladı. İsveçli politikacı, sözlerine, ‘feminizmi destekleyen konuşmalar yapan iki kadının liderliğindeki bir Sosyal Demokrat hükümetin bu kararı vermesi akıl almaz” ifadeleriyle devam etti.

Kakabaveh, ülkede gerçekleştirilecek bir sonraki seçimlerde Sosyal Demokratları boykot etmeye çağırdı.

‘ONLARA VERİLEN OY ERDOĞAN’A VERİLMİŞTİR’

İsveçli vekil, “Bunu zaten daha önce söylemiştim ama Sosyal Demokratlara verilen bir oy, Erdoğan’a verilen bir oydur. Ülkedeki her Kürt vatandaştan bunu yapmamalarını isteyeceğim. Bir şey söyledikten sonra tam tersini yapan bir partiye oy verilmemelidir.” dedi.

Kakabaveh’in, daha önce, terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye destek olunması karşılığında İsveç hükümetinin düşmesini engellemek için oy verdiği ortaya çıkmıştı. Türkiye ile İsveç arasında varılan anlaşmaya göre ise, İsveç hükümeti PKK/YPG/PYD’nin terör örgütü olduğunun altını çizerken, destek olunmayacağını taahhüt etmişti.

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