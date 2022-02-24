Avrupa liderleri Rusya’ya karşı tek ağız

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatına dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen üç lideri, Rusya'ya yönelik sert açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırım paketini hayata geçireceklerini açıkladı.

Televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Johnson, “Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız. Putin'in bu barbarca girişimi başarısızlıkla sona ermeli” dedi.

“Rus diktatörlüğünün, Ukrayna’ya boyun eğdireceğine inanmıyorum” ifadelerini kullanan Johnson, yaptırımların Rus ekonomisini zayıflatmayı amaçladığını, Batı'nın Rus gazına ve petrolüne bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

SCHOLZ: UKRAYNA'YA SALDIRAN AĞIR BEDEL ÖDER

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin’in Ukrayna’ya yönelik operasyonuyla büyük bir hata yaptığını belirterek, “NATO, bugün Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlara karar verecek. Yaptırımların amacı, Rusya’da yaptıkları saldırının bedelini ödetmektir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonun ardından güvenlik kabinesini toplayan Scholz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “24 Şubat kardeş Ukrayna halkı için kara bir gün. Rusya, Ukrayna’ya operasyon başlatarak sayısız masumun hayatını tehlikeye atıyor. Bu savaş Putin’in savaşıdır. Putin’e saldırıyı derhal durdurması ve birliklerini Ukrayna’dan çekmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa ülkelerine seslenen Scholz, “Sizi destekleyeceğiz” ifadesini kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tam bir dayanışma içinde olduğunu, pazar günü parlamentoda özel bir oturum yapılacağını ve oturumda hükümet açıklamasının yapılacağını sözlerine ekledi.

MACRON: AVRUPA'DA CİDDİ SONUÇLARI OLACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna kriziyle ilgili olarak televizyonda ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron, Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin tüm Avrupa'da ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Rusya'da askeri kurumların, ekonominin ve enerji sektörünün yaptırımlarla hedef alınacağını ifade eden Macron, “Bu savaş adımına soğukkanlılıkla ve kararlı bir şekilde zayıf olmayan bir yanıt vereceğiz” dedi.

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