Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili açıklamasında “Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki, teröre destek veriyorsunuz, vermeyin” dedi.

Sozcu.com.tr

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Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Malatya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kolay bir coğrafyada yaşamadıklarını belirten Çavuşoğlu, “Arabuluculuk, diyalog ve işbirliği denildiğinde herkesin aklına Türkiye geliyor. Arabuluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak kolay bir şey değil. Bunun için güçlü bir liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü bir diplomasi. İşte bizim dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sürece de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda verecek tavizlerinin olmadığını ifade etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da bu anlamda sapasağlam durduklarını kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki, teröre destek veriyorsunuz, vermeyin. Teröristleri ülkenin kapılarını açıyorsun, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun, terörizmin finansmanına göz yumuyorsun, çocukların Kandil'e, Suriye'ye, o bölgelere zorla götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun. İkincisi müttefik olmak istiyorsan, Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın. Bunları uygularım dersen NATO'ya da üye olamazsın bu kadar basit. Biz, Yunanistan gibi Makedonya'ya ‘ismini değiştir’ demiyoruz. İsmini değiştirmek bir ülkeye için ne kadar zor biliyorsunuz. Bir millet için bunu kabul etmek ne kadar zor biliyorsunuz. Yunanistan bu şımarıklığı yaparken, 12 sene Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini engellerken neredeydiniz?”

‘ÇEKİNGEN BİR TÜRKİYE YOK’



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, artık ‘bekle gör' politikasının olmadığını belirterek, “Her alanda güçlü olmamız lazım. Barışı tesis etmek için de ülkemize yönelik oluşacak bir tehdidi bertaraf etmek içinde güçlü olmalıyız. Savunma sanayimiz, kahraman ordumuz, milletimizin dirayeti diplomasimizin arkasındaki en büyük güçtür. Çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak için Suriye'de, Irak'ta, Libya'da her yerde varız. Sahada varız ama her şeyden önce de o ülkelerin huzuru ve istikrarı için varız. Azerbaycan'ı destekledik, yanında durduk ve yanında durmaya devam edeceğiz. Artık ‘bekle gör' politikası yok. Çekingen bir Türkiye yok. Artık krizlerin çözümünde özgün ağırlığı olan bir Türkiye var” diye konuştu.

‘SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK’

2023 seçimlerinin de zamanında yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Ne diyorlar ‘sistemi değiştirelim hemen seçime gidelim’. Seçimin tarihi nettir. Artık kafasına esen seçim isteyemez. Seçim tarihi belli, 2023 Haziran'da. Cumhur İttifakı olarak adayımız da belli, bizim adayımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Halkın huzuruna çıksın, er meydanı ortada. Seçim takviminde bir yıldan az bir süre kaldı” dedi.

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