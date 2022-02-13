Bartholomeos: Savaşın kazananı olmaz

Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından Patrik Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fener Rum Patrikhanesi’nde ayin saat 09.30 sıralarında başladı. Ayine İstanbul Kırım Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayinin ardından Bartholomeos Ukrayna’da yaşanan gerilim ile ilgili konuşma yaptı. Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti. Bartholomeus Avrupa’daki olası bir savaşın kazananının olmayacağını da dile getirdi.

Ayine katılanlar ayinin ardından kilisenin önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk bayrağı ve Ukrayna bayrağı açıldı.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNE AFİŞ

Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, “Kırım Ukrayna’dır” afişleri asıldı.

Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi’ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı.

Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da “Kırım Ukrayna'dır” sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna halkı savaşa maket silahlarla hazırlanıyor