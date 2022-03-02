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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Rusya kararı çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.

Yayınlanma: 20:12 - 02 Mart 2022 Güncellenme:
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Rusya kararı çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 193 üyeden 141’inin desteğini alan karar, Güvenlik Konseyi tarafından çağrılan Genel Kurul’un nadir görülen bir acil durum toplantısının ardından geldi.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “Hayır” oyu verdi. Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkeler de “Çekimser” oyu verdi.

Alınan karar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınandı, Moskova’ya Ukrayna’daki tüm güçlerini derhal geri çekmesi çağrısında bulunuldu.

“BU OLAĞANÜSTÜ BİR AN”

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın milyonlarca insan için içme suyu ve gaz da dahil olmak üzere kritik önemdeki altyapıyı yok ettiğini ve işgalin vahşetini artırmaya hazırlandığını söyledi.

“Bu olağanüstü bir an” ifadesini kullanan Thomas-Greenfield, “Birleşmiş Milletlere meydan okunuyor. Kendiniz de dahil olmak üzere BM üye devletlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına sahip olduğuna inanıyorsanız evet oyu verin. Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorsanız evet oyu verin” dedi.

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