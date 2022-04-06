Çalışanlarının bile parasını ödeyemiyor: ‘Abramoviç, zengin arkadaşlarından borç istedi’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın yaptırım uyguladığı isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in çalışanlarının parasını ödemekte zorlandığı ve zengin çevresinden yardım istediği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD ve Batı ülkeleri, Rus oligarklara yönelik yaptırımlarını devreye soktu. Çoğu Rus oligarkın Avrupa ve ABD’deki mal varlıkları donduruldu. Milyar dolarlık servete sahip Rus oligarkların bu durumdan ne kadar etkileneceği uzun süredir tartışılırken, Chelsea futbol kulübünün eski sahini Roman Abramoviç ile ilgili yeni iddialar konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Mal varlığı dondurulan Rus oligark Roman Abramoviç’in, çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için ABD’deki arkadaşlarından birer milyon dolar borç istediği iddia edildi.

1 MİLYON DOLAR BORÇ İSTEDİ

ABD merkezli Page Six’in haberine göre, Abramovich, Londra ve Washington tarafından yaptırım uygulandıktan sonra çalışanlarına ödeme yapmakta zorlanınca, Hollywood yönetmeni Brett Ratner dahil olmak üzere zengin arkadaşlarından 1 milyon dolarlık borç istedi.

İngiltere’de Rusya Devlet Başkanı Vladimirr Putin’in yakın bir müttefiki olmakla suçlanan Abramoviç, görünüşe göre, kendisine haftada yakşalık 750 bin dolara mal olan personelini korumak için harekete geçti.

Page Six, Rush Hour yönetmeni Ratner’ın da Abramoviç’e borç veren isimler arasında olduğunu öne sürdü. Oligarkın, geçen ay İngiltere ve ABD’deki mal varlıklarına el konulmasının ardından Rothschild ailesine de yaklaştığı iddia edildi.

PERSONELİN HAFTALIK MAAŞI 750 BİN DOLAR

Abramoviç’e yakın bir kaynak, Page Six’e yaptığı açıklamada, “Roman, en güçlü arkadaşlarımızdan bir milyon dolar istedi. Haftada 750 bin dolar olan personelinin maaş bordrosunu hiç kaçırmadığını ve varlıkları dondurulduğu için çalışanlarına ödeme yapamayacağını söyledi” dedi.

Para için Hollywood yapımcısı ve yönetmeni Brett Ratner ve Rothschild ailesine ulaştığı, ancak ikisinin de Abramoviç ile yakın olsalar bile parayı vermeyi reddettiklerini öne sürüldü. Ünlü isimlerin, uluslararası hukuku delmekten çekindikleri ve sonuçlarından korktukları için para vermek istemedikleri de iddia edildi.

MEGA YAT BODRUM’DAN AYRILDI

Ratner, Page Six’in sorularına yanıt vermezken, gazete, Rothschild’lere ulaşamadıklarını yazdı.

Geçtiğimiz gün Abramoviç’in 600 milyon dolar değerindeki mega yatı “My Solaris”in Bodrum’daki limana çekilmesi de tartışma yaratmıştı. Hukuk uzmanları, Bodrum Yolcu Limanı’nı işleten BK merkezli Global Ports Holdings’in, My Solaris’in demirlemesine izin vererek yaptırımları delmiş olabileceğini söylemişti. Bazı Ukraynalı yelkenciler de yatın kıyıya yanaştırılmasını protesto etmişti. Bu tartışmaların ardından da Abramoviç’in yatı Bodrum’dan ayrılmıştı.

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