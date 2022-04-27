Çavuşoğlu’nun bozkurt selamı Uruguay’ı karıştırdı: Muhalefet engelleyeceğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gün Uruguay'da Ermeni göstericilere "bozkurt selamı" vermesi Uruguay'da kriz yarattı... Uruguay muhalefet partisi Frente Amplio, krizi büyütebileceklerinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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Önceki gün Uruguay’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Montevideo Büyükelçiliği’nin açılışının ardından 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını talep eden göstericilere bozkurt işareti yapmasına tepkiler dinmek bilmiyor…

Başta Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou olmak üzere çok sayıda kıdemli yetkili Çavuşoğlu’na tepki gösterdi. Pou, Çavuşoğlu’nun hareketi ile ilgili olarak, “İnsanların haklı olarak canı yandı” yorumunu yaparken, Türkiye’nin yeni atanan Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu da Uruguay Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Müftüoğlu’nun bu hareket ile ilgili açıklama yapması istendi.

SEÇİLMİŞ BÜYÜKELÇİYİ ENGELLEYEBİLİRLER

Uruguay kamuoyunda Çavuşoğlu’nun hareketinin yankısı büyürken, Uruguay’da muhalefet bloğu Frente Amplio, bir açıklama yaparak Uruguay hükümetine gözdağı verdi. Yapılan açıklamada, bloğun Türkiye’ye atanacak Uruguay Büyükelçisi’ne veto verebileceği kaydedildi.

Kongre’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin bu konu ile ilgili bir rapor hazırlayacağı belirtilirken, Frente Amplio’nun Uruguay’ın seçilmiş yeni büyükelçisi Hugo Cayrus’un gönderilmesini engelleyebileceği kaydedildi.

“SOYKIRIM” DİYEN İLK ÜLKE

Uruguay, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ilk ülke olmuştu.

Uruguay, 20 Nisan 1965’te 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişki 27 Mayıs 1992’de kurulmuştu.

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