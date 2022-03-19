Çin lideri: ABD’yi Tayvan konusunda uyardık

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ve doğru ele alınmaması durumunda bunun Çin-ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde Tayvan konusunda ilişkin ABD’ye sert mesajlar gönderdiğini duyurdu.

Şi, Biden'a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ileterek, bu konunun doğru ele alınmaması durumunda bu durumun Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini kaydetti. Şi Cinping ayrıca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarındaki en önemli ve aynı zamanda en hassas olan konu olduğunun da altını çizdi. 1 saat 50 dakika süren görüşmede Şi, bazı ABD‘li isimlerin Tayvan’ın bağımsızlığını isteyen Tayvan'daki güçlere yanlış mesaj gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu Biden'a ilettiğini aktardı. Çin lideri, Biden’ın ve yönetiminin Tayvan konusuna gereken önemi vereceklerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Şi Cinping, görüşmede Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması gerektiğini, ABD başta olmak üzere NATO'nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki düğümü çözmeleri gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Şi Cinping’e Tayvan konusunda ABD'nin tutumunun değişmediğini ve şu anda süren statükonun korunması taraftarı olduklarını, buna karşıt görüşlere destek olmayacaklarını ilettiği ifade edildi.

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