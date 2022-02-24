Çin: Rusya’nın hamlesi işgal değil

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasıyla gerilim hızla tırmanırken, Rusya’nın yakın müttefiki Çin’den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun “işgal anlamına gelmediğini” belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, günlük basın toplantısında, “Rus işgali” ifadesini kullanan gazetecilere sert çıktı. “İşgal ifadesini kullanarak Batı medyasının yöntemini kullanıyorsunuz” diyen Çinli yetkili, “Son durumu yakından takip ediyoruz. Tüm taraflara, durumun kontrolden çıkmasını önlemek için sağduyu çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

Çin'in Ukrayna'daki Rusya yanlısı güçlere silah vermediğini kaydeden Hua, Ukrayna'daki Çin vatandaşlarına evden çıkmama ve Çin bayrağı gibi ülkeye ait semboller taşımama çağrısı da yaptı.

Çin Dışişleri, daha önce “ABD, sürekli Ukrayna'ya silah satarak ve savaş çığırtkanlığı yaparak gerilimi artırıyor” diyerek krizden ABD'yi sorumlu tutmuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Ukrayna'daki savaşın NATO'nun provokasyonlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

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