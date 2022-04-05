Çin’de Rusya’ya destek artıyor: Kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aşkın süredir devam ederken Çin'de de hummalı bir propaganda çalışmaları başladı. Pekin yönetimi ülke içinde Rusya'ya sempatiyi artırmak için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken uluslararası kamuoyu Çin yönetiminin tutumunu ve yaklaşımını merakla bekliyor…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times ise savaş devam ederken Çin içinde Rusya’ya karşı bir sempati oluşturulmaya çalışıldığını ortaya çıkardı. Gazete, “Çin Komünist Partisi, yetkililere ve öğrencilere yönelik ideolojik bir program başlattı. Mesaj basit: Çin, Rusya’ya sırtını dönmeyecek” yorumunu yaptı.

Gazete, kapalı kapılar ardında Çinli yetkililerin Komünist Parti tarafından hazırlanan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’i savaş kahramanı gibi gösteren belgeselin izlendiğini de aktardı. Belgeselde, Putin’in Stalin’in duruşunu yeniden sağladığı övülürken, Rusya’nın milliyetçi gururun da canlandırıldığı belirtildi.

101 DAKİKALIK BELGESEL HAZIRLANMIŞ

Her ne kadar Çin savaşın başlamasından beri kendini tarafsız bir konuma oturtmaya çalışsa da ülke içinde Rusya’ya destek kampanyalarının yapıldığını da dikkat çekildi. Çin’deki üniversitelerde “savaşın doğru anlaşılması” için eğitimler verildiği de kaydedilirken, Çin Komünist Parti’nin de ülke genelinde yetkililere tarih belgeseli izletmeyi zorunlu kıldığı vurgulandı.

Geçen yıl tamamlanan 101 dakikalık belgeselde Ukrayna’daki savaş yer almazken Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra oluşan “haklı gerekçeleri” mercek altına alınıyor. Belgeselde, Putin’in Sovyetler Birliği’ni yok eden siyasi zehri temizlediği belirtilirken dış ses, “Batı’nın nükleer silah bir yana en güçlü silahı siyasi karışıklık yaratmak için kullandığı metotlar” yorumunu yapıyor.

Şİ CİNPİNG, PUTİN’İ MÜTTEFİKİ GÖRÜYOR

New York Times, yetkililer için hazırlanan belgeselin kamuoyu ile de paylaşıldığına dikkat çekerek Çin’in yıllardır Sovyetler Birliği’nin dağılmasının incelendiğini fakat Çin lideri Şi Cinping’in bu yaklaşımı değiştirerek Putin’i sahiplendiğini yazdı. Şi Cinping’in Putin’i Batı’nın etkisine karşı bir müttefik olarak gösterdiği belirtildi.

Gerçekten de savaşın başladığı günden beri Çin, Putin’i kınamayı reddetti. Bütün dünya ülkeleri arabuluculuk yapmak için müdahale etmek isterken Pekin yönetimi barış çağrısı yaptı ve geçen hafta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in Rusya ile iyi ilişkilerine vurgu yaptı.

Belgeselde Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov’un yaptıkları mercek altına alınırken, Çinli yetkililere Batı’nın liberalizminin baştan çıkarmaması gerektiği vurgulanırken, “Asla Batı ile ilişki kuran Gorbaçov’un yaptığını yapmayın” dediği de belirtildi. Belgeselde ayrıca Putin’in düzenlediği mitinglerden görüntüler de yer alırken, Rusya’nın önceki liderlerinin başarısız olduğuna da vurgu yapıldı.

“SEBEBİ İDEOLOJİK OMURGASIZLIK”

“Tarihsel Nihilizm ve Sovyetler Birliği’nin Çöküşü” isimli belgeselin izlenmeye devam edildiği de belirtildi. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla birlikte Çin’in bu konuda birçok tez ortaya attığı kaydedilirken, Şi Cinping’in Sovyetler Birliği’nin dağılmasının arkasında ideolojik omurgasızlık ve Batı’nın siyasi etkisini sebep gösterdiği belirtildi.

New York Times, Şi Cinping’in bu sayede bu yılın sonunda yapılacak seçimlerde üçüncü kez zafer kazanmak ve görev süresini uzatmayı amaçladığını yazdı. Gazete, sıkı Covid-19 kapanmaları ve ekonomik durgunlukla mücadele eden Şi Cinping’in dış politikada Rusya’yı bir müttefik olarak gördüğü ve bu yönde propaganda yapmaya devam ettiğini de aktardı.

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