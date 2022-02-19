Donetsk’te 591, Lugansk’ta 975 ateşkes ihlali saptandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nun dün Donetsk’te 591, Lugansk’ta ise 975 ateşkes ihlali saptadığı bildirildi.

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AGİT Özel Gözlem Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde dün 553'ü patlama olmak üzere toplam 591 ateşkes ihlalinin tespit edildiği belirtildi. Misyon, önceki gün için ateşkes ihlali sayısını 222 olarak vermişti.

Lugansk'ta çoğalan ateşkes ihlallerine de dikkat çekilen açıklamada, “Misyon, Lugansk bölgesinde 860'ı patlama olmak üzere toplam 975 ateşkes ihlali saptadı” denildi. Önceki gün, 648 ateşkes ihlali saptanmıştı.

Öte yandan, açıklamada “Stanytsia Luhanska ve Zolote yakınlarındaki geri çekilme bölgelerine yakın ateşkes ihlallerini (patlamalar dahil) kaydetti” denildi.

GERİ ÇEKİLME BÖLGELERİ TAKİP EDİLDİ

Misyonun Stanytsia Luhanska, Zolote ve Petrivske yakınlarındaki geri çekilme bölgelerini izlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada “Stanytsia Luhanska ve Zolote yakınlarındaki geri çekilme bölgelerine yakın ateşkes ihlalleri (patlamalar dahil) kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.

Heyetin, Kiev’deki bir toplantıyı da izlediği duyurulan bilgilendirmede “Donetsk bölgesindeki silahlı oluşumların iki kontrol noktası da dahil olmak üzere, misyonun hareket özgürlüğü kısıtlanmaya devam edildi” denildi.

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