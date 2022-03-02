DSÖ, ilk tıbbi yardım sevkiyatını Ukrayna’ya gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'ya ilk tıbbi yardım sevkiyatının yarın Polonya'ya ulaşacağını söyledi.

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DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bin hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için altı ton bakım ve acil cerrahi malzeme ve 150 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sağlık malzemelerinin teslim edileceğini açıkladı.

Ayrıca, malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için bir insani koridora ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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